Pozuelo de Alarcón: volcados con la concienciación del autismo

El Colegio Príncipes de Asturias Pozuelo de Alarcón y el ayuntamiento del municipio colaboran para celebrar unas jornadas de concienciación de Trastorno del Espectro Autista (TEA) debido al día internacional celebrado este martes 2 de abril.

Las jornadas comenzaron el martes 2 con unas mesas informativas sobre este trastorno con la idea de visibilizar y proporcionar información a todas las personas que lo deseen.

Además, ese mismo día, se iluminará todo el centro de azul, el color elegido para el TEA con motivo de la celebración internacional.

El jueves 4 de abril a las 17.00 horas 4 de abril en el centro Príncipes de Asturias en la Sala Educarte dará comienzo el encuentro de centros, familias y personas con TEA alrededor de una mesa redonda que contará con psicólogos, profesores, investigadores y personas con TEA.

Estará moderado por la Directora del CEIPSO Príncipes de Asturias de Integración Preferente a alumnado Con TEA de la Comunidad de Madrid, Teresa de Matías Valero.

A estas jornadas están convocadas todos los centros, familias y personas con TEA y para acudir se pueden inscribirse en este enlace.

Para la semana siguiente, el centro ha organizado una conferencia con Cristina Paredero, mujer con TEA, en la cual contará su experiencia.

Además, también se inaugurará una exposición fotográfica llamada “18 Años de historia y bienestar” donde los alumnos con TEA del centro expondrán sus imágenes en el hall.

Sara Fernández (EPE Vídeos)

¿Qué es el TEA?

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una condición neurológica que afecta el desarrollo del individuo, especialmente en áreas como la comunicación, la interacción social y el comportamiento. Se caracteriza por un amplio espectro de síntomas y niveles de gravedad, lo que significa que las personas con TEA pueden experimentar una amplia variedad de desafíos y habilidades.

Algunos de los síntomas comunes del TEA incluyen dificultades para comunicarse y mantener conversaciones, dificultades para entender y responder a las señales sociales, comportamientos repetitivos o estereotipados, sensibilidades sensoriales (como hipersensibilidad o hiposensibilidad a estímulos sensoriales como sonidos, luces o texturas), así como intereses intensos en áreas específicas.

Es importante destacar que el TEA es una condición neurobiológica y no es causada por factores psicológicos o ambientales. Aunque la causa exacta del TEA aún no se comprende completamente, se cree que una combinación de factores genéticos y ambientales puede desempeñar un papel en su desarrollo.

El diagnóstico del TEA generalmente se realiza en la infancia, aunque algunas personas pueden no recibir un diagnóstico hasta la adolescencia o la edad adulta. El diagnóstico se basa en la evaluación de los síntomas y el comportamiento del individuo, así como en la historia clínica y el desarrollo del mismo.

La importancia de la concienciación

La concienciación sobre el TEA es fundamental para abordar desafíos y promover un entorno más inclusivo y compasivo para las personas con TEA y sus familias. Al aumentar la comprensión pública sobre las características y necesidades de las personas con TEA, se puede reducir el estigma y la discriminación que a menudo enfrentan.

Además, la concienciación sobre el TEA puede ayudar a mejorar el acceso a servicios y recursos adecuados para las personas afectadas. Esto incluye servicios de salud mental, terapia del habla y ocupacional, programas educativos especializados y oportunidades de empleo adaptadas a las habilidades y necesidades individuales de las personas con TEA.

La concienciación también puede fomentar la inclusión social y la aceptación de las personas con TEA en la comunidad. Al educar a otros sobre cómo interactuar de manera comprensiva y respetuosa con las personas con TEA, se pueden crear entornos más accesibles y acogedores para todos.