Azucena Rodríguez y la historia de cómo fundó su propia escuela de danza con solo 18 años

Siempre lo tuvo muy claro. Azuceca Rodríguez sabía desde pequeña que había nacido para el baile y, gracias a la iniciativa de sus padres, a los 14 años ya empezó a recibir clases de baile en diferentes escuelas.

Más de 30 años más tarde, su nombre está en una de las escuelas de danza más prestigiosas de Alcalá de Henares que acaba de ser reconocida por la UNESCO.

Azucena es una bailaora polivalente, especializada en todo tipo de bailes por sus estudios de clásico español al principio de su carrera. Actualmente, sigue dando clases de flamenco como profesora, siendo su género favorito y en el que mejor se desempeña. Y como dice ella, “te bailo en el bigote de una gamba”.

La vida de una bailaora

Desde pequeña empezó a trabajar para poder pagarse su gran pasión el baile y con trabajo y esfuerzo puede decir que lleva más de 30 años trabajando en lo que le apasiona.

Azucena lleva toda la vida bailando y es curioso que no tuvo nunca una influencia que le hiciera iniciarse en el mundo del baile.

“La gente no iba ni a bautizos ni cumpleaños por quedarse conmigo bailando”, cuenta Azucena sobre algunas de sus anécdotas.

Los inicios de su escuela

Todo empezó cuando un grupo de padres y un grupo de amigas decidieron montar una pequeña escuela de danza en lo que era una tienda de comida. Tiraron todo y pusieron cinta sol y cortinas para reformar el espacio. “Con decirte que el vestuario era un frigorífico te lo digo todo”, cuenta Azucena sobre esos inicios.

En los comienzos de la escuela tenía 20 alumnos y al cabo de varios años se puso con más de 100. A raíz de ese crecimiento gigantesco, sus padres decidieron buscarle un nuevo local para agrandar el negocio y poder seguir creciendo, viendo el éxito que estaba teniendo su hija.

La bailaora Azucena Rodríguez de pequeña, en los inicios de su carrera. / EPE

Los logros de Azucena

Para ella, sus logros se pueden describir viendo lo que tiene actualmente. De las cosas que más le satisfacen es saber que alumnos a los que un día dió clases hoy son profesionales de la danza. “Saber que les he enseñado con el corazón y dando lo mejor de mí es algo de lo que estoy orgullosa”, relata Azucena.

Pero si tuviera que resumir sus logros, bastaría con ver el éxito que tiene su Escuela de Danza Azucena Rodríguez, la cual tiene hoy en día casi 200 alumnos y está cumpliendo este año su 30 aniversario. Mejor momento no ha habido para que la UNESCO la reconozca a ella como bailaora y a su escuela, centro internacional de la UNESCO.

Reconocimiento de la UNESCO a la Escuela de Danza Azucena Rodríguez. / EPE

Cuenta que le escribieron desde la UNESCO de manera totalmente inesperada y que le recomendaron que presentara el proyecto de su escuela y además de eso ella les mando su currículo.

Cuando le contaron que tras hablar en el consejo habían decidido nombrar a su escuela como centro internacional como nombrarla a ella como bailaora de la UNESCO, se quedó en shock. “Que a mis 30 años de aniversario de escuela me otorguen esto me llena de orgullo y puedo decir que al final he logrado lo que siempre soñé”, cuenta Azucena emocionada.

Retos a futuro

En cuanto a los retos que se fija a futuro tanto personalmente como a nivel de su escuela, el pasado 21 de abril cumplió uno de esos retos que tenía representando con una obra de danza en la que participaron más de 150 de sus alumnos, toda su vida personal. Obra titulada “Bailando a la vida”.

Además de seguir planeando más espectáculos, desea crear una asociación de danza para poder examinar internacionalmente a los alumnos.

Espectáculo de la Escuela de Danza Azucena Rodríguez. / EPE

Los profesores de la escuela

El crecimiento de la escuela ha hecho que Azucena atenga que contar con más profesionales de la danza, pero ¿en qué criterio se basa para seleccionar a sus instructores?

Pues bien, Azucena tiene muy claro los valores que quiere transmitir a sus alumnos y es por eso por lo que la mayoría de los profesores que ha seleccionado son antiguos alumnos, de esta manera se asegura que la escuela tenga una forma de enseñar reconocible.