Almeida no acudirá a la reunión por Mad Cool convocada por el delegado del Gobierno: "A esa hora no puedo"

A menos ya de un mes de su celebración, a partir del 10 de julio, el Mad Cool sigue sin la licencia del Ayuntamiento de Madrid. El año pasado, primero en que el festival se celebró en el recinto Iberdorla Music, en Villaverde, en el término municipal de Madrid pero pegando al de Getafe, se sucedieron los problemas y quejas por cuestiones de seguridad, con asistentes cruzando la M45, atascos en el acceso y en la salida y exceso de ruidos. Este año, y para tratar de subsanarlos, los promotores han elaborado un plan de movilidad que pasa en gran parte por el refuerzo del transporte público. El Consistorio madrileño exige a la Delegación de Gobierno que valide ese plan propuesto por los promotores, la Delegación de Gobierno pide una reunión entre el delegado, Francisco Martín, y el alcalde José Luis Martínez-Almeida para abordarlo y así van pasándose la pelota de una administración a otra entre acusaciones mutuas de irresponsabilidad y electoralismo.

El intercambio ha seguido hoy, cuando se ha conocido que el delegado ha convocado por carta al alcalde de Madrid y a la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, a una reunión en la sede de la Delegación. Con fecha y hora, el próximo lunes a las 12.00h, y con el objetivo de "compartir puntos de vista", "valorar la situación actual" e "identificar posibles actuaciones" para mejorar la movilidad y seguridad "sin menoscabo de las reuniones técnicas que deban producirse". Almeida no irá.

Lo ha dicho hoy tras el acto en el que Samur Social ha entregado sus premios y celebrado sus 20 años de existencia. "Las reuniones no se fijan de manera unilateral, se consultan las agendas", ha señalado el regidor madrileño. "Si de verdad hubiera una voluntad de reunirse, podría haber tratado de adecuar las agendas y no mandar una carta sin previo aviso fijando una fecha y una hora predeterminada. El 17 de junio a esa hora, de hecho, no puedo".

Almeida ha insistido en lo que viene diciendo desde que empezó este pulso hace ya dos semanas: Martín busca erigirse como líder de la oposición al Partido Popular, solo busca una foto, y es a los técnicos, no a Martín y a él, a quienes corresponde emitir juicio. "Dejemos de jugar a las fotos, juguemos a mantener la seguridad de las 58.000 personas que irán al festival. Él tiene la competencia de la M45 con la Guardia Civil y que es la principal vía de acceso a Mad Cool y, por tanto, queremos saber, si a su juicio, los promotores de Mad Cool han presentado un estudio de movilidad y seguridad que cumpla con las condiciones necesarias".

"Creo que quienes estamos al frente de las instituciones públicas no debemos escudarnos detrás de los técnicos", escribe Martín en su misiva, fechada el 10 de junio.

La alcaldesa de Getafe sí irá

Quien sí ha confirmado que asistirá a la reunión es Sara Hernández, la alcaldesa de Getafe, del PSOE. Vecinos del municipio se quejaron de las molestias ocasionadas por el Mad Cool del año pasado. La regidora socialista, que viene reclamando a la Comunidad de Madrid la instalación de pantallas acústicas en la M45, ha afirmado que el municipio volverá a realizar mediciones de ruido este año para trasladárselas al Ayuntamiento de Madrid.

Desde su consistorio se ha abierto la posibilidad de establecer autobuses lanzadera para evitar los problemas de seguridad al cruzar la M-45, pero recuerdan, además, que el refuerzo y ampliación horaria de Metro y Cercanías hasta las cuatro de la madrugada se realizará únicamente en las estaciones madrileñas para animar a los asistentes a llegar y dejar el Iberdrola Music desde la capital.