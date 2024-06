Mad Cool, sin plan de movilidad a un mes del festival: Ayuntamiento de Madrid y Delegación se pasan la pelota

A menos de un mes de que se celebre la nueva edición de Mad Cool en Madrid, el recuerdo de los problemas que se vivieron el pasado verano se agolpa entre los responsables públicos y buscan compartir culpas y responsabilidades de lo que pueda ocurrir. El Ayuntamiento de Madrid cree que el plan de movilidad presentado por el promotor de este festival de música es adecuado, pero no quiere validarlo sin que previamente haya hecho lo mismo la Delegación del Gobierno en Madrid. Y en esta institución alejan ese fantasma asegurando que la competencia no es suya.

La relación entre ambas administraciones se ha ido deteriorando en los últimos meses según se ha ido crispando el ambiente político a nivel regional y nacional. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, lleva un mes dejando caer que la fecha del evento se acerca y que se está permitiendo la venta de entradas sin que haya aún un plan de movilidad validado que evite lo ocurrido en julio de 2023: graves problemas de acceso al recinto por las aglomeraciones, ruidos, esperas de horas para poder abandonar el festival ya entrada la noche y las consecuentes quejas de los vecinos de Getafe, que es el municipio más cercano al Iberdrola Music, un recinto de 185.000 metros cuadrados situado en el distrito madrileño de Villaverde.

Más transporte y aforo reducido en el nuevo Mad Cool

El director del evento, Javier Arrainz, informó este martes por la mañana de que ha presentado un plan que contempla buses lanzadera y la ampliación del horario de Metro y de Cercanías hasta las cuatro de la madrugada, en lo que va a invertir 400.000 euros. Junto a esto, ha señalado que se ha reducido el aforo para evitar las aglomeraciones, pasando de 70.000 a 58.000 personas, y que se incrementan los accesos, siendo este año de tres y no solo uno. De esta forma, se busca evitar los embudos.

Uno de los problemas que hubo el año pasado fue que ante la alta demanda, los VTC acudieron al lugar a recoger a sus clientes incrementando el precio hasta triplicarlo en muchos casos. Con la nueva norma aprobada por la Comunidad de Madrid, el incremento del precio ha quedado al 75% sobre la tarifa base, así que al menos ahora los clientes no se encontrarán con un precio inesperado. Pero una cosa es el precio y otro el transporte público necesario para mover a tanta gente.

Plano que muestra la proximidad del Iberdrola Music con los barrios colindantes. / PLATAFORMA STOP ESPACIO MAD COOL

Postura del Ayuntamiento y de la Delegación

La Delegación del Gobierno ha rechazado toda responsabilidad en el plan de movilidad. Su competencia es la seguridad, dice, y no cómo se organizan los desplazamientos. Es la respuesta a lo dicho previamente por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, que aseguró que el plan afecta a la M-45, una carretera gestionada por la Guardia Civil "y por tanto por la Delegación del Gobierno". Aludiendo expresamente a los problemas que surgieron el año pasado, Carabante señaló que hasta que no esté validado por el delegado y por tanto “todas las administraciones” estén “de acuerdo”, no autorizará la propuesta de la promotora.

Desde la Delegación señalan que "hace meses" que se intenta abordar el asunto en una reunión con el alcalde, entre otros temas, y que la situación a la que se ha llegado con Mad Cool, con cruce de cartas y comunicados a través de los medios, es una de las "consecuencias que conlleva este bloqueo" político en el que se encuentran las administraciones. En el Ayuntamiento insisten en que ha sido el propio delegado quien por escrito requirió información y mejoras sobre los problemas de movilidad "tanto en la entrada como en al salida del público", así que ahora que han requerido a los organizadores que acrediten que han solventado el problema y que tienen el visto bueno de la Delegación, recriminan a Martín que tenga "amnesia" o que esté más preocupado por "hacer carrera política" que por su gestión.

En la Delegación, sin embargo, insisten en su planteamiento original. Si cuando el Mad Cool se celebraba en Valdebebas, "que afectaba a la M11, también gestionada por la Guardia Civil" o cuando hay eventos "en el Metropolitano, que afecta a la M40", igualmente gestionada por la Benemérita y "no hay validación de movilidad alguna por su parte", es porque ese trámite "no es preceptivo". Y así, a un mes de que se celebre el evento, no se sabe aún si lo propuesto por la promotora será suficiente.