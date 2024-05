Más Madrid busca resituarse ante el temor a perder votos tras plegarse a Sánchez en la crisis de los cinco días

"Ahora toca diferenciarse". Las cosas estuvieron muy claras en el espacio que queda a la izquierda del PSOE durante cinco días. No tenían ni idea de qué había de cierto o impostado tras la carta de Pedro Sánchez a la ciudadanía, tampoco cuál iba a ser el resultado final, pero no tenían ninguna duda de lo que debían hacer en ese momento: salir a la calle y apoyar al presidente como fuera. Pero aquello tenía un riesgo, se plegaron a Sánchez, se manifestaron en Madrid diciendo que lo hacían "por amor a la democracia", aunque lo que se leían en los carteles era "No te rindas" y "Sánchez sigue, sí". Dos llamamientos directos al presidente del Gobierno de coalición y líder del PSOE en una manifestación apoyada por miembros de otra formación. Ahora, hay que marcar distancia para recuperar espacio, reconocen en Más Madrid.

Más allá del PSOE, la carta de Pedro Sánchez también provocó nervios en el espacio que queda a su izquierda. En Más Madrid están muy satisfechos con la labor de su ministra, Mónica García, convencidos de que está trabajando por sacar adelante cuestiones que tienen que ver con su departamento, pero temen desdibujarse y que Sumar quede opacado por el impulso que haya podido tomar el PSOE tras el abismo que se ha visto ante una posible dimisión de Sánchez.

En la formación madrileña hay quien reconoce que si ya empezaba a extenderse la idea de que Yolanda Díaz estaba "entregando su espacio" al secretario general del PSOE, los días de reflexión de Sánchez y su decisión final de quedarse pueden potenciar esa sensación y confundir a parte de su electorado. Entienden que lo ocurrido no les viene bien, pero está por ver si les "viene mal". El temor por perder espacio existe, aunque reconocen que con un Juan Lobato buscando el voto de centro derecha en Madrid, debe tener más miedo Sumar que Más Madrid.

"Hay que saber elegir el momento", explican otras fuentes de la dirección de Más Madrid. En ese lapso de cinco días, eligieron apoyar al presidente: "Había que ir todos a una, lo contrario no se hubiera entendido". Lo cierto es que en las bases del partido que colideran Mónica García, Manuela Bergerot y Rita Maestre lo que se pedía era "salir a la calle" sin ningún tipo de matiz.

Pero conocido el resultado de esos días de reflexión, "toca ser exigentes", explican en la formación, y lo dicen como algo que deben hacer de puertas hacia afuera, es decir, hacia el PSOE, pero también internamente. Tras un trimestre complejo, con malos resultados electorales en Galicia y en Euskadi y en medio de una negociación sobre la relación orgánica entre Más Madrid y Sumar, las aguas parecían haberse calmado entre las direcciones de ambos partidos. Pero ahora vuelven a estar alerta porque entienden que Más Madrid tiene trabajo que hacer en la Comunidad de Madrid para no perder su espacio, pero Sumar también.

Hay que exigir la "democratización de las instituciones" reclaman en Más Madrid y dicen que "ahí es donde hay que ponerse ahora firmes y distinguirse". El "punto y aparte" del presidente Sánchez "no puede ser un punto estático", reiteró este jueves en los actos del 2 de mayo la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot. Para su formación es fundamental dar "un paso a la ofensiva" y hacer frente a las reformas que hasta ahora el PSOE no se ha atrevido a hacer.

Ellos, igual que el PP, quieren creer que el último golpe de efecto del dirigente socialista no va a tener efecto en las europeas, pero lo cierto es que creen que es necesario empezar a dar pasos antes de llegar a la cita con las urnas. Al menos empezar a plantear algunas cuestiones y ponerlas sobre la mesa. Más Madrid ha empezado pidiendo una "democratización del poder judicial" y también un mayor control de los medios de comunicación a través de su financiación.

Durante la manifestación del pasado domingo se escuchó decir que estaban allí por "amor a la democracia" para denunciar que los "chantajes y bulos", no pueden contra la democracia y contra el pueblo". Bergerot, ya unos días antes de la marcha, propuso una ley de publicidad institucional en la que se establezcan criterios objetivos de difusión para el reparto de la publicidad que la administración concede a los medios. Esa es la forma, dicen, de evitar que haya medios y portales que solo sobreviven gracias al gobierno de turno y que se convierten en un arma de propaganda porque solo se publican informaciones favorables a quienes los financian al tiempo que publican "bulos" o informaciones perjudiciales para sus contrarios.

A esta cuestión concreta, se une la campaña de esta última semana con el despliegue de lonas por la ciudad de Madrid en la que se recuerda el número de mayores fallecidos en las residencias de la Comunidad durante la pandemia. Diferenciarse, hacerse notar y exigir cambios.