Madrid aprobará una ley para poder convertir los edificios de oficinas en viviendas

La vivienda ha centrado la sesión de control al Gobierno regional en el pleno de la Asamblea de Madrid, una sesión en la que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado una ley para la conversión de edificios de oficinas en viviendas. La medida ya estaba contemplada en el plan de choque presentado por la propia Ayuso hace dos meses. Hoy ha concretado que se sustanciará por medio de una ley "que traeremos aquí, a la Asamblea de Madrid" sin concretar la fecha.

Asimismo, la presidenta madrileña ha adelantado que la Comunidad eliminará los planes especiales de infraestructuras, una decisión, ha asegurado, que permitirá "un adelanto de ocho meses" para agilizar nuevos proyectos de vivienda pública. "Hacemos toda la oferta posible y liberamos el suelo posible dentro de las limitaciones que tenemos", ha afirmado Ayuso.

El foco de la sesión de control ha estado precisamente en el problema de acceder a un piso en la Comunidad de Madrid y en los retrasos y deficiencias del Plan Vive regional denunciados en la sesión por los tres grupos de la oposición. Tanto la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, como los del PSOE, Juan Lobato, y Más Madrid, Manuela Bergerot, han formulado sus preguntas en torno a esta cuestión en un debate en el que se han acabado colando asuntos como las presuntas irregularidades en la reforma de la residencia de la pareja de la presidenta, la ley de memoria democrática o los acuerdos en el Congreso de los Diputados entre el PSOE y Bildu.

Menciones a ETA

La presidenta regional repitió una vez más que la Comunidad no declarará zonas tensionadas en su territorio como contempla la ley de vivienda. "No pienso aplicar la ley que ustedes han pactado con Bildu que está hundiendo la oferta en todas las ciudades en las que se está aplicando. No pienso tensionar nada. La única que ha aplicado esa reforma es Cataluña y se ha hundido la oferta un 13%", ha apuntado en respuesta a Lobato. "Pero cómo no van a aprobar con Bildu, esos grandes gestores de soluciones habitacionales como los zulos, los problemas de la vivienda de todos los españoles…", ha proseguido. "¿Ahora no conocen a Bildu, ahora no conocen a ETA, ahora ya nos vamos quitando la caspa a tres días de las urnas?".

En su intervención, el portavoz socialista ha denunciado que hasta el momento solo se han construido el 2% de las 25.000 viviendas de alquiler asequible prometidas en el Plan Vive regional y lanzado tres propuestas: complementar con 100 euros autonómicos el bono alquiler joven, descuentos de 300 euros en alquileres para jóvenes y familias de hasta 35.000 euros de renta y convocar un pacto de vivienda "de verdad" con el Gobierno central y los ayuntamientos de la Comunidad.

Adjudicaciones del Plan Vive

Frente a ello, Ayuso ha defendido el Plan Vive como "el mejor plan de vivienda que hay ahora mismo en el sector inmobiliario en Europa" y anunció nuevas adjudicaciones dentro del mismo, en concreto, 1.912 nuevos pisos en los municipios de Aranjuez, Navalcarnero, Villalbilla, Arganda del Rey, Humanes de Madrid, Torrejón de la Calzada, Moralzarzal, Daganzo, Velilla de San Antonio y Colmenar Viejo.

La portavoz de Más Madrid, Manuel Bergerot, por su parte ha ahondado en las deficiencias que inquilinos de viviendas entregadas en el marco del plan en Alcorcón. Según ha señalado, los vecinos se han encontrado con suelos desnivelados, fallos eléctricos, goteras, infiltraciones o averías de agua caliente. "¿A que usted no se iría a vivir en un piso en esas condiciones?", ha interpelado a Ayuso antes de referirse a las presuntas irregularidades en las reformas del piso de su pareja, Alberto González Amador: "Porque la obra de su piso es ilegal, pero seguro que no se lo han entregado con esos desperfectos".

"Estamos construyendo vivienda de calidad, a pesar de que ustedes lo estén boicoteando y estén mintiendo una y otra vez", ha replicado la presidenta justo antes de defenderse sobre el piso de su pareja. "Yo no tengo ninguna vivienda. Dice usted que tengo una vivienda de lujo, debe de ser que ha venido a tomarse un café a la vivienda de este ciudadano", ha enfatizado. "Pero ojo con lo que está diciendo, porque si usted dice que es una vivienda de lujo y resulta que pertenece al parque de vivienda protegida de Franco, ¿dice usted que Franco hacía viviendas de lujo? Tenga cuidado, que la comisión de la ley de memoria histórica le va a perseguir".