Llega a Madrid el nuevo local de cookies más viral de instagram: tiene servicio a domicilio

Las cookies más virales de Instagram llegan a la capital con una tienda en la calle de María Guzmán 34. El local se llama 'Blend Cookies' y son unas galletas de lo más especiales. Esto es así, ya que no son una galleta convencional. Son unas galletas que tienen 130 gramos de peso en cada una de ellas. Unas galletas muy esponjosas que vienen de una idea de un local reconocido de Nueva York.

Blend Cookies, el nuevo local de galletas en Madrid

Es un local de takeaway que reparte tanto en Madrid como para toda España, por lo que si quieres probarlas sin ser de la comunidad, es tu momento. Abren de lunes a domingo de 10:00 a 22:00 horas por lo que podrás elegir cuando te viene mejor -si es el caso entre semana después del trabajo, o, por el contrario, algún día del fin de semana en el que des un paseo con el buen tiempo de primavera y puedas disfrutarlas-.

Las galletas cuestan 4,50 euros en cada unidad, y son más que una cookie. Entre los sabores a destacar encontramos: strawberries and cream cookie, de triple chocolate, salada con dulce de leche y chocolate con leche, de chocolate blanco, entre otras.

Una auténtica innovación, que como amante del dulce no te puedes perder. Aunque si no lo eres, seguro que te han dado ganas de probar alguna. Trabajan con servicio a domicilio en diferentes apps como UberEats o Glovo, por lo que si no te da tiempo de ir al local a por ellas, siempre podrás pedirlas desde tu móvil y para que lleguen directamente a tu casa.