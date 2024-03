Dentista a domicilio: así es la clínica dental móvil de la Comunidad de Madrid

Muchas veces los cuidados básicos y las citas médicas nos quedan lejos de casa. Muchas personas no cuentan con ciertos servicios básicos en los sitios donde viven; o de igual manera las personas mayores tienen muy complicado desplazarse hasta cierta medida para gozar de un médico básico como es el dentista.

Las visitas a los dentistas son casi obligatorias para todas las personas, ya que un buen control de la boca es necesario para que todo esté bien. La Comunidad de Madrid cuenta con lo que han llamado 'clínica dental móvil'.

La clínica móvil de la Comunidad de Madrid

La clínica dental móvil de la Comunidad Madrileña presta servicios de dentistas en una furgoneta. Esta acción se considera perfecta para aquellos mayores que no tengan acceso a este servicio cerca de sus domicilios y que por ende no pueden desplazarse. Este servicio se creó en Madrid en el año 2014 y desde entonces no ha dejado de funcionar.

Sus principales pacientes son personas mayores o personas que tengan movilidad reducida y que por ejemplo estén en silla de ruedas. Esta unidad móvil de Madrid atiende a unos 35-40 pacientes a la semana. Además, son las residencias de mayores de la comunidad, quienes más utilizan este servicio. De hecho ya son 200 residencias las que hacen uso del servicio móvil de dentistas.