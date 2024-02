Ayuso apunta a Sánchez por el 'caso Koldo': "De portero de prostíbulo a asesor de un ministro, lo normal"

El inicio de la sesión de este jueves ha sido un espejismo momentáneo de sintonía entre los distintos grupos políticos. Concluidos el minuto de silencio por las tres mujeres fallecidas en el incendio de la residencia de Aravaca y la declaración institucional con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, el enfrentamiento ha sido una constante en un Pleno de la Asamblea de Madrid marcado por el 'caso Kaldo' que ha salpicado al PSOE.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a la izquierda de ir por la vida "con una pretendida superioridad moral", cuando lo que tienen es una "inmensa inferioridad ética". Lo ha dicho en referencia a la detención detención de Koldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos, por el presunto cobro de comisiones por la compra de mascarillas en pandemia.

"No se muerda la lengua, entre nosotros, en bajito, ¿cómo ve a Pedro Sánchez, señor Lobato?", le ha espetado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Dïaz Ayuso al diputado socialista Juan Lobato, quien le había esa misma pregunta a Ayuso en el pasado pleno, antes de las elecciones gallegas. Comicios en las que Feijóo ha consoldidado su liderazgo nacional al frente de los populares y el PSOE ha sufrido un nuevo varapalo, agravado ahora por el destape del 'caso Koldo'.

Una supuesta trama de corrupción que Díaz Ayuso no ha dudado en calificar como "sórdida". Un caso que está en manos de "un portero de prostíbulo, que luego es asesor de un ministro (en referencia a José Luis Ábalos) y luego de asesor en Renfe": "Lo normal, el paso habitual como el Tito Berni", ha agregado la líder autonómica. Asimismo, le ha señalado a Lobato que, "si todo lo que ocurre en Madrid" es su culpa, se tendría que hacer lo mismo en el Ejecutivo de la nación y que "todo lo que ocurra en el Gobierno de España es responsabilidad del señor Sánchez".

Lobato pide al PSOE "tolerancia cero" contra la corrupción

Tras el choque con Ayuso en el hemiciclo a cuenta de la detención de Koldo, exasesor de Ábalos, y otras 19 personas relacionadas con supuestas compras irregulares de mascarillas y material sanitario durante la pandemia de la covid-19, Lobato ha defendido que el PSOE debe tener "tolerancia cero" con la corrupción.

En declaraciones a la prensa en los pasillos de la Asamblea, el senador autonómico ha asegurado sentir “rabia y vergüenza” porque alguien de su partido esté envuelto en un caso de corrupción, y ha remarcado que el PSOE que "ser exquisito con la depuración de responsabilidades".

Ahondando en ello, Lobato ha pedido que la justicia actúe con "total libertad" y que "se asuman responsabilidades políticas con total contundencia", aunque también ha salido en defensa del exministro y todavía diputado socialista Ábalos, quien ha afirmado desconocer las actuaciones de su exasesor, porque cree "a la gente de entrada y confío en que normalmente se dice la verdad".

Madrid se personará como acusación en la investigación del incendio

Aunque ha quedado opacado en parte por el revuelo generado por la detención del exasesor de Ábalos, el trágico incendio ocurrido el pasado domingo en la residencia de mayores Juan XXIII de Aravaca, en el que murieron tres personas, ha sido otro de los temas candentes de la jornada. Requerida a dar explicaciones por los grupos de la oposición, especialmente tras salir a la luz que la Policía Municipal había detectado fallos en los sistemas de seguridad antiincendio, Ayuso ha asegurado la Comunidad se personará como acusación particular si la investigación determina que hubo alguna negligencia en el centro.

Este martes se supo que los agentes que se personaron en la residencia tras producirse el siniestro encontraron que la "puerta de emergencias" de acceso al exterior estaba "bloqueada" en la primera planta, y lo mismo ocurría con la que daba acceso a la terraza. Además, no existían "luces de emergencia en ninguna estancia y el pulsador de alarma de incendios no emite señal luminosa ni acústica", tal y como reflejan las actas policiales. En relación a estos hechos, Ayuso ha subrabayado que las causas de incendio todavía están siendo investigados por la Policía Nacional, pero que “no duden que, si ha habido alguna negligencia, nos vamos a personar como acusación particular”.

El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, también está estudiando la posibilidad de personarse en el caso, tal y como ha avanzado la portavoz muncipal, Inma Sanz. "Tenemos que hacer un estudio en detalle de las vías que puedan prosperar pero por supuesto que vamos a estudiar todos los ámbitos", ha trasladado la vicealcaldesa en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de este jueves, donde ha reiterado "la máxima colaboración con la investigación judicial".

El incendio se produjo el domingo por la mañana, poco antes de las siete de la mañana, en la residencia de mayores Juan XXIII, concertada con la Comunidad de Madrid, con 38 residentes, provocando la muerte en el acto de dos mujeres y de una tercera trasladada grave al hospital. Poco después, el Gobierno regional informó de que la residencia había superado favorablemente dos inspecciones en abril y agosto de 2023, en las que se comprobó que los sistemas contraincendios estaban en orden.