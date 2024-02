Los colegios públicos de Madrid abrirán con actividades gratuitas a partir del 1 de septiembre

Este verano no será necesario para muchos padres y madres hacer cuentas con el calendario para arañar días a las vacaciones laborales y conciliarlos con el inicio de curso, que en la Comunidad de Madrid comienza alrededor del 7 de septiembre en función de cómo caiga el fin de semana. Desde el próximo 1 de septiembre, el Gobierno regional abrirá los colegios públicos para los alumnos de 2º ciclo de Educación Infantil (3-6 años) y Primaria (6-12 años) en los días previos al inicio del curso escolar.

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha informado que esta medida aprobada en el Consejo de Gobierno incluye también que los centros estarán abiertos durante las vacaciones navideñas y en Semana Santa, así como en el resto de días no lectivos. Esta iniciativa se llevará a cabo mediante actividades gratuitas extraescolares con el objetivo de que los menores puedan estar en los centros realizando diferentes iniciativas relacionadas con el deporte, actividades artísticas o refuerzo de idiomas, entre otros.

La medida, anunciada en marzo de 2023 por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido debatida varias veces en la Asamblea de Madrid, donde el socialista Juan Lobato planteó ya en 2022 que los colegios debería estar abiertos de 7 a 7 durante todo el año para facilitar la conciliación de los padres. Sin embargo, en el Gobierno regional explican que la presidenta lleva toda la legislatura pasada (desde 2021) buscando fórmulas que permitan esta conciliación.

Gestión municipal

En principio, lo aprobado en el Consejo de Gobierno afecta a 800 centros públicos de la Comunidad de Madrid y podrá beneficiar a sus 310.000 alumnos, pero el portavoz ha dejado la puerta abierta a que puedan aprovecharse de esta iniciativa los alumnos de los centros concertados. La Comunidad de Madrid ha aprobado una partida de 12 millones de euros para que se puedan financiar estas actividades extraescolares en el próximo curso 2024-25 que se organizarán en coordinación con los ayuntamientos, a los que se concederán las ayudas tras cumplimentar las solicitudes correspondientes.

Los ayuntamientos serán los encargados de organizar las jornadas no lectivas. Las actividades están dirigidas a los alumnos matriculados en su propio colegio pero también a los de "otros centros que se encuentren en el distrito o en el mismo municipio", ha explicado García. "Si en algún centro no es posible por alguna cuestión" organizar esas actividades extraescolares en los días no lectivos, "queda al albur de la gestión de los ayuntamientos" si los alumnos de los colegios colindantes pueden incorporarse, ha añadido el portavoz, poniendo como ejemplo lo que ocurre en los campamentos de verano que ya se organizan en muchos colegios públicos. En la Consejería de Educación aclaran que eso puede suceder "si sobran plazas y los alumnos cumplen con los requisitos de edad y están matriculados en otro centro". No hay limitaciones, explican, pero que entienden que los solicitantes serán los de alumnos de la red pública.