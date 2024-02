Inspecciones de Sanidad, comida caducada y amenazas en TikTok: la trastienda del super 'low cost' del rey de la sandía de Parla

Saltó a la fama por vender sandías mucho más baratas que los demás en el verano de 2022, cuando una crisis de desabastecimiento provocó una subida de precios sin precedentes de esta fruta estival. La prensa se hizo eco entonces de la historia del bautizado como 'El rey de la sandía', que había llegado a un acuerdo directamente con los agricultores para ofrecer sandías y melones a un precio mucho más contenido y, así, "ayudar a la gente". Poco despúes, este peculiar comerciante afincado en Parla (Madrid) abrió La Trastienda, un supermercado con precios notablemente por debajo de mercado. Ahora, Sanidad acaba de precintar varias de sus neveras tras detectar varias irregularidades y numerosos alimentos caducados en una inspección.

Detrás del mote y de esta historia se encuentra el empresario madrileño Carlos Moreno (Fuenlabrada, 1986). Antes de convertirse en 'El rey de la sandía' y de montar La Trastienda en una nave del polígono industrial Ciudad de Parla, Moreno ya era conocido por ser el dueño del 'El bocata', con uno de los de menús del día más baratos de España - 3,5 euros por el menú para llevar y 7 para comer en el local-. El modus operandi de este negocio es el mismo que después ha replicado en su supermercado low cost: aliarse con otros comerciantes locales y comprar en grandes cantidades directamente a los proveedores. Una suerte de cooperativa local que les permite saltarse los costes de los intermediarios para así ofrecer un precio de venta final más barato que las superficies tradicionales.

Esta es, al menos, la teoría. La fórmula que Moreno ha defendido en múltiples ocasiones y con la que presume de querer acabar con los abusos de las grandes cadenas. Pero a finales del pasado mes de enero, y tras la denuncia de un cliente por un producto en mal estado, técnicos de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y agentes de la Guardia Civil se personaron en el número 16 de la avenida Cerro del Rubal para inspeccionar el establecimiento y comprobar si cumplía con las normas sanitarias.

Inspección que se saldó, tal como trasladan fuentes de la Consejería de Sanidad a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, con la "inmovilización cautelar de gran cantidad de productos alimenticios de origen animal y de origen vegetal", después de que los técnicos hallasen "cámaras de refrigeración y congelación sobrecargadas" y "sin termómetros"; así como "alimentos caducados" y otros "conservados a temperatura ambiente cuando su etiquetado indicaba temperaturas de refrigeración".

"No vais a poder conmigo"

El propio Moreno, que ha declinado hacer declaraciones "hasta que no se acabe el caso", ha compartido un vídeo a través de su cuenta de TikTok en el que ofrece su versión de los hechos. El empresario denuncia una supuesta persecución contra su negocio por parte de las grandes cadenas de alimentación, a las que acusa de estar detrás de distintas inspecciones recibidas, incluida la de Sanidad.

"No vais a poder conmigo, yo voy a seguir luchando para mi gente", afirma categórico. A continuación, el dueño de La Trastienda se desplaza hasta otro punto de la nave para mostrar los arcones frigoríficos precintados por la Guardia Civil. "Que yo no tengo que esconderme de nadie, porque a mí me la pela todo", dice, al mismo tiempo que destapa una de las neveras y muestra los costillares que contiene.

El propietario de La Trastienda asegura no entender que le hayan prohibido vender estos productos, que compara con otros similares guardados en una cámara próxima y que, según él, cuentan con las pertinentes etiquetas con la fecha y la trazabilidad de su origen. "¿Por qué no me precintan estos también?", se pregunta, antes de lanzar su alegato final: "¿Pero qué os creéis, que vais a poder conmigo? Os prometo que voy a ir a por vosotros", espeta 'El rey de la sandía con semblante serio y caja de costillares en ristre.