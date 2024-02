¿Te acuerdas del mítico edificio de 'Aquí no hay quien viva'? Se puede visitar y está en Madrid

'Aquí no hay quien viva' supuso un antes y un después para mucha gente, pues la mítica serie ubicada en un edificio amarillo de la ficticia calle Desengaño, cautivó a millones de telespectadores a través de la pequeña pantalla. A día de hoy, la serie continúa recibiendo visualizaciones y sus 'memes' se reenvían cientos de veces al día en las redes sociales. Sin embargo, son muchos quienes todavía no han superado el fin de una serie tan longeva como esta, y esperan con ansia el regreso.

Fue el pasado mes de septiembre cuando la mítica serie cumplió 20 años desde su estreno en Antena 3, y en medio de un sinfín de halagos, recuerdos y homenajes, fue un usuario de la red social 'X' quien publicó uno de los secretos de la serie. Y es que, este perfil compartió la ubicación exacta del mítico edificio en el que vivían los personajes de 'Aquí no hay quien viva'.

Mis colegas van a Madrid a ver el retiro y pasear por el centro.



Yo he venido a ver esto. Bloque histórico pic.twitter.com/P3uzWZ0pMR — llader (@lladergasmo) January 28, 2024

Un edificio amarillo en la calle Colón

No es el primero en hablar sobre el edificio que cautivaba a millones de telespectadores cada semana en los años 2000, pues el propio director de la serie Alberto Caballero habló de cómo el equipo de arte de 'Aquí no hay quien viva' se habría inspirado en un edificio madrileño ubicado en la calle Colón, en el número 14. Así mismo, fue el Ayuntamiento de Madrid quien, a través de 'Fuera de serie' confirmó que había un edificio real de la capital madrileña que inspiró al de la serie.

Según ellos mismos señalaron, "la comunidad de vecinos más famosa del país se encuentra en Desengaño, 21, si bien en esta calle no hay ningún edificio con esa numeración. Sin embargo, los creadores de la serie sí se inspiraron en un inmueble cercano para recrear la fachada de la serie: el 14 de la calle Colón", explicaban. La calle Desengaño no es ficticia, pues existe en la capital, aunque no cuenta con un edificio como el de la serie, y se encuentra a tan solo una calle de Colón 14, únicamente separadas por la calle Valverde, en el barrio de Malasaña.