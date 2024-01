Dimite el único médico de tarde de un centro de salud de Puente de Vallecas

El único médico del equipo de tarde del centro de salud Vicente Soldevilla, situado en el distrito de Puente de Vallecas, ha decidido "colgar su bata" por la situación "insostenible" del último mes en el que ha atendido una media de sesenta citas diarias, aunque algunos días han superado las ochenta o noventa.

"Desde hace unos meses siento que lo que hago en la consulta no mantiene las condiciones mínimas que merecen quienes acuden a una consulta médica, no es serio, ni profesional, ni son cuidados dignos. Y no porque no quiera, sino porque no puedo. Por eso, me siento un fantoche si me pongo la bata", explica el doctor Daniel García en un blog.

Forma parte de un turno de tarde en el que, de ocho puestos médicos, hay cuatro sin cubrir desde hace meses, otras dos médicas están de baja de larga duración debido a la sobrecarga y los dos profesionales que quedan tienen reducción de jornada por cuidado de menores.

Algunas tardes sólo hay un médico en todo el centro y, en otros momentos, ninguno, en un dispositivo donde la población a atender asciende a unas 30.000 personas, y un tercio de ellas no tienen médico de referencia en activo, precisa el doctor García.

La demora para pedir cita médica se dispara más allá del mes y el centro se ha llegado a cerrar algunos días a las 22.30 para intentar atender a una demanda que lo "desborda".

A partir del 1 de febrero, hay cambios en las plantillas de los centros de salud de Madrid al resolverse solicitudes de movilidad y, en el caso del centro de salud Vicente Soldevilla, él se queda como único médico titular en ese turno, por lo que ha decidido que "no tiene ningún sentido seguir así" y ha llegado el momento de "colgar la bata" y dimitir.

"Cuelgo la bata, porque es evidente que el abandono crónico por parte de la Consejería de Sanidad ha llevado a que no exista un turno médico de tarde como tal en el centro", sostiene García.

La Comunidad, a la espera de una reunión convocada por el ministerio el 9 de febrero

En declaraciones a los medios de comunicación, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha recordado que pidió al Ministerio de Sanidad una reunión específica para abordar la falta de médicos en la Atención Primaria que tendrá lugar el 9 de febrero.

"El problema de la escasez de profesionales no sólo se da en Madrid, sino también en el resto de regiones. Es lo que le hemos trasladado a la ministra de Sanidad, Mónica García, y que esperamos tratar en un plan global", ha recalcado.