Ayuso, a Cataluña: "Os estáis llevando inversiones de todo el Estado, el victimismo no es la solución"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado hoy a los independentistas catalanes y el gobierno de la Generalitat de quejarse sin razones del trato que recibe. Tras lanzar una mirada nostálgica a la Barcelona de hace 25 años, ha asegurado que hoy Cataluña "genera mal rollo" y solo tiene un discurso victimista que sugiere que no es de recibo porque es una región que recibe más que el resto. "Madre mía, pero si os estáis llevando las inversiones de todo el Estado, lo podríais decir si fuerais Murcia o Extremadura y no tuvierais trenes. Por dios, el victimismo no es la solución", ha señalado en una entrevista concedida esta mañana a Catalunya Radio.

La dirigente madrileña ha lamentado que Cataluña hoy solo traslada "política, política y política", que lo único que proyecta es que no quiere "nada de nadie" y que se intenta mantener una red de apoyo "a través de la subvención", generando así ese "mal rollo". Las críticas a la gestión en esta comunidad autónoma han sido rotundas, apuntando a su carga impositiva y la falta de ambición, donde "el peso de lo público se está comiendo a lo privado". "Si la administración genera un negocio de lo público por lo público, del business por el business, lo único que se hace es que la gente pierda las ganas".

Ante la pregunta de si la capitalidad no le genera a Madrid un efecto tractor y le beneficia frente a otras regiones, Ayuso se revuelve, alegando que son las políticas del PP, repetidas de forma constante en el tiempo durante los últimos lustros, lo que hace de Madrid una región próspera. "Me niego a pensar que los males de unos son por culpa de otros, ese es un mensaje maniqueo, es muy nacionalista", ha advertido, insistiendo en que si a Madrid le va mejor que a Cataluña, aun cuando el número de empresas que se marchan de una región y otra es similar es porque el balance en la región que preside es positivo "porque hay que mirar también el número de empresas que llegan".

Neutralidad de los medios

La entrevista ha comenzado comentando la situación del presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, tras el encuentro que tuvo con otros tres barones del PP en el que fue arropado por estos cuando lamentó estar a punto de que lo destierren en su partido por su oposición a Sánchez. Ayuso ha sugerido que el PSOE es más una "secta" que un partido con políticos con diversos puntos de vista y poco después ha apuntado en la misma línea cuando ha denunciado la falta de independencia informativa de Televisión Española. "Lo que estoy viendo en TVE no lo he visto nunca, ya no hay viernes negros", ha dicho en referencia a las críticas que cada viernes hacían los periodistas de la cadena en la época en la que gobernaba Mariano Rajoy.

Sin embargo, ha procurado no incidir en este asunto. El control de su propio gobierno sobre la gestión de Telemadrid, con la modificación de la ley para forzar un cambio en la cúpula de la radiotelevisión autonómica, han sobrevolado la entrevista en ese momento y Ayuso ha zanjado el tema: "Podemos echarnos los trastos a la cabeza con los medios lo que queramos, pero lo que sucede, con las listas negras de periodistas (que achaca a la izquierda), nos lleva a algo muy totalitario".