La Consejería de Sanidad asegura que la “velocidad contagio” de la gripe ya disminuye en Madrid

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha señalado este miércoles que "la velocidad de contagio" de la gripe en la región ya ha comenzado a disminuir. Los datos facilitados por la consejera indican que la Comunidad acumula 37.860 casos y que en la primera semana se han registrado 12.011, lo que sitúa la gripe en una tasa de 177 por cada 100.000 habitantes. "Esto quiere decir que la epidemia se ha adelantado, como ya preveíamos,y que tiene menor magnitud en comparación con otras temporadas, en las que la tasa ha llegado a 280 casos", ha aseverado Matute en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Aunque ha señalado que la curva empieza a remitir, la consejera ha advertido de que esta semana es relevante porque se produce la vuelta al cole de los menores y la reincorporación de muchos madrileños a sus puestos de trabajo tras el descanso navideño, así que seguirán vigilantes. En cualquier caso, ante la atención que genera este asunto y las imágenes que se han trasladado de hospitales colapsados por falta de camas en las urgencias y un personal sanitario saturado por el aluvión de ingresos, la consejera madrileña insiste en que "no se ha observado un aumento de la gravedad o de mortalidad" en esta epidemia de gripe. De hecho, asegura que el nivel es "de igual o menor impacto que otros años en la Comunidad de Madrid".

Matute, que estos días ha confrontado con la ministra de Sanidad, Mónica García, por el uso de las mascarillas y otras propuestas, ha procurado quitar relevancia a la situación. "No podemos elevar a estado de alerta esta epidemia" ni "atemorizar a la población", ha subrayado. Las decisiones se han de tomar con "rigor científico", una coletilla que se repite en la consejería y en el ministerio en los últimos días.

Saturación hospitalaria y falta de médicos

Durante su comparecencia, Matute ha reiterado en varias ocasiones que la Consejería realiza "un control prácticamente horario de la gripe y de otras 63 enfermedades" y que el plan de invierno comenzó a aplicarse "antes del mes de noviembre" con campañas de vacunación y "concienciación e información para el uso de las mascarillas a la población". Su uso, ha vuelto a repetir, debe ser "responsable" en todos los espacios públicos, alegando que no tiene sentido la obligatoriedad en los centros de salud si luego las personas afectadas o vulnerables no las utilizan en otros lugares de riesgo.

La previsión de la que hace gala la Comunidad, sin embargo, no ha evitado la saturación de los centros hospitalarios. Pero la consejera atribuye este problema a una cuestión que supera las competencias del gobierno regional y apunta directamente a Mónica García. "Se ha incrementado un 17% el número de camas útiles en hospitales" y se ha facilitado la posibilidad de contratar "hasta 1.800 profesionales" entre médicos, enfermeras o celadores, según ha explicado. Sin embargo, ha añadido que solo han podido contratar a 1.027 profesionales para reforzar la urgencia hospitalaria. "No hemos podido contratar más porque no hay profesionales sanitarios, es una demanda que hemos realizado al Ministerio y para eso llevamos tiempo pidiendo un consejo interterritorial monográfico".

La saturación se produce "porque hay aumento de la frecuentación y hace que haya que implementar los efectivos que existen. Si no hay suficientes médicos, se forma un cuello de botella y por eso se tensionan los servicios de urgencias", ha concluido.