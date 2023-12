Un sindicato de la Policía Municipal denuncia falta de seguridad en el 25% de las comisarías de Madrid

El sindicato Unión de la Policía Municipal (UPM) denuncia que el 25% de las comisarías de la ciudad de Madrid no cuentan con las medidas de seguridad necesarias en el acceso a las mismas. Las puertas, señalan, están "averiadas" en uno de cada cuatro centros y estas entradas no son, o no deberían ser, como las de cualquier otro espacio público sino que sirven como "medidas de autoprotección", según este sindicato.

Es "preocupante", señala un portavoz de esta asociación, la situación en la que se encuentran las comisarias de "Horteleza, Usera, Moncloa-Aravaca, Arganzuela, San Blas o Moratalaz, entre otras", donde las puertas de acceso están "averiadas desde hace meses pese a encontrarnos en situación de alerta naranja antiterrorista". Esta queja se ha trasladado en las reuniones de personal y ahora también por escrito a los distintos grupos municipales del pleno del Ayuntamiento de Madrid, pero desde el equipo de gobierno rechazan la gravedad del asunto.

Este sindicato insiste en denunciar este hecho después de que hace unos días la Policía Municipal de Madrid detuviera a un hombre por entrar en una unidad del Cuerpo en el distrito de Valle de Vallecas con un cuchillo en la mano y amenazara con él a los agentes allí presentes si no atendían sus demandas. El individuo intentó apuñalar a plena luz del día a varios de ellos, situados en la entrada, sin herir a nadie, según cuenta un portavoz de la UPM. El hombre, en actitud amenazante, preguntó a las personas que se encontraban en esta comisaría si tenía que "matar a un policía" para que alguien le hiciera caso, pero finalmente un agente que se encontraba en el interior del centro logró encañonarlo y reducirlo.

Características de las puertas

"Las puertas de las comisarías tienen que ser dobles puertas semiblindadas", explican desde este sindicato, y añaden que deben tener un mecanismo que permita su "bloqueo desde el puesto visible del policía que esté a cargo de la seguridad de la comisaría". Algo que, por ejemplo, no pudo hacerse en el centro de Valle de Vallecas donde ocurrió este incidente.

"Las puertas de la comisaría de Usera, Arganzuela,Moratalaz y Villa de Vallecas donde han sucedido estos casos llevan meses, y en algún caso años, estropeadas y no se arreglan aún mandando las medidas correctoras desde el servicio de Prevención de Riegos Laborales", se quejan en la UPM. En esta última en concreto, lamen que nadie ha ido a comprobar las deficiencias y que "la Dirección General de la Policía Municipal no hace nada".

Comisarías de libre acceso

Pero desde esta dirección responden, primero, que la puerta concreta de Valle de Vallecas será reparada "lo antes posible". Segundo, que las a pesar de lo que denuncian los sindicatos, esas puertas no son para regular el acceso a las comisarías porque en todas ellas, igual que ocurre en las de la Policía Nacional, el acceso es libre, cualquier ciudadano puede entrar para lo que necesite. En resumen, cuando uno acude a un centro de este tipo no necesita pasar un control o llamar a un telefonillo para que le dejen entrar sino que directamente, pasa.

"Las puertas no son disuasorias ni preventivas en lo relativo a la seguridad", explican, "el acceso lo controlan solo los agentes que se encuentran en la entrada".

Pero en el sindicato no lo ven de la misma manera: "Los delegados de Prevención de Riesgos laborales UPM llevan años denunciando a través del Comité de seguridad y salud e informando a la Subdirección en el Ayuntamiento de Madrid sin que se hayan solucionado muchas de las deficiencias".

Exigen que la Dirección General de Policía municipal se haga "responsable de las medidas de autoprotección generales del Cuerpo" y solucionen lo que consideran un "grave problema". Además, denuncian que el problema "se agrava en el turno de noche" porque suele haber menos agentes de servicio y eso dificulta la seguridad. Asimismo, recuerdan que muchas comisarías de la ciudad carecen de "planes de autoprotección perimetral actualizado", que contienen un estudio de seguridad general por todo el perímetro de las instalaciones policiales.