Cuidado con estas multas de tráfico: ¡son falsas!

El Ayuntamiento de Madrid ha notificado la presencia de falsas multas de tráfico colocadas en los parabrisas de algunos vehículos de la capital. Se han detectado en varias zonas, pero la mayoría se han incautado en Carabanchel.

Estas multas contienen el logotipo del Ayuntamiento de Madrid en la parte superior del papel, seguido de una presunta clave de infracción, la causa de la denuncia, el precepto infringido, la cuantía de la sanción, el importe con la reducción por pronto pago, un código QR y una referencia. Dicho código dirige a la web de pago de sanciones del Ayuntamiento descontándole el dinero al conductor directamente. La parte trasera está totalmente en blanco.

Cómo saber si una multa es falsa

El punto clave para detectar la falsedad del documento es el código QR. El Ayuntamiento, la Policía Municipal, Agentes de Movilidad y controladores del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) afirman que ninguna denuncia de tráfico contiene códigos. Para la seguridad de los ciudadanos, tanto el Ayuntamiento de Madrid como la DGT recomiendan no escanear dicho código. Así lo ha comunicado también el usuario @lawtips en su cuenta de Instagram.

Así son las multas reales

La DGT envía las multas o infracciones cometidas en la carretera a través de correo certificado, o en caso de haberlo solicitado, llegaría a través de la Dirección Electrónica Vial. Por tanto, si has recibido una notificación al móvil, bien a través de un SMS o de un correo electrónico, o bien te has encontrado con una supuesta denuncia en los parabrisas de tu coche, no te fíes, es una estafa. La DGT recomienda no abrir esos mensajes ni escanear ningún tipo de código.