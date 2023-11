Apagando fuegos: la Comunidad responde a las quejas de los bomberos prometiendo reformas en Getafe y otros parques

Sin agua ni manguera, pero con promesas. Así trata la Comunidad de Madrid de apagar el incipiente fuego que se está propagando entre los bomberos de la región. Después de meses de protestas en varios parques, con el de Getafe a la cabeza, el Gobierno autonómico ha anunciado este jueves que finalmente incluirá en el proyecto de presupuestos para 2024 una partida para reformar esta y otras instalaciones, así como un incremento de la destinada a mantenimiento.

Tal y como ha avanzado el consejero de Medio Ambiente, Interior y Agricultura, Carlos Novillo, en una de las sesiones de la comisión de presupuestos en la Asamblea de Madrid, la consejería pondrá en marcha en 2024 la redacción del proyecto e inicio de la ejecución de las obras de reforma del Parque de bomberos de Getafe, con un presupuesto de 363.000 euros. Las obras estaban comprometidas para este año, pero la redacción del proyecto no llegará hasta el próximo, por lo que el retraso final podría acabar superando los 12 meses.

Además de la reforma del parque de Getafe, para 2024 está previsto también la finalización de las obras de reforma del parque de bomberos de Collado Villalba, el inicio de los nuevos parques de bomberos en Villanueva de la Cañada, Villarejo de Salvanés, Cobeña y Loeches o la construcción de una nueva oficina comarcal de Agentes Forestales en San Martín de la Vega. Asimismo, Novillo también ha adelantado la reforma del Parque de Pozuelo y la puesta en marcha de diversas obras de reforma de las oficinas centrales de agentes forestales, destacando las de Alcalá de Henares, Buitrago y Montejo.

Mejora del mantenimiento y los equipos

Por otro lado, el consejo ha anunciado también un incremento significativo de la inversión en el mantenimiento de los parques, otra de las grandes reclamaciones de sindicatos y profesionales. Para ello, el área va a cerrar un nuevo contrato que incluye nuevas prestaciones y mejora la calidad del servicio, incluyendo el nuevo parque de bomberos de Móstoles

En cuanto al equipo, la Comunidad de Madrid aprobó el pasado miércoles una inversión de 3.199.482 euros para los nuevos uniformes de intervención del Cuerpo de Bomberos regional, que pasarán a ser de color rojo con el fin de reducir el estrés térmico. Mediante dotación se van a adquirir 1.800 modelos U2, compuestos por chaquetones y cubrepantalones, que "incrementarán la seguridad en la atención directa de un siniestro", tal y como explica el Ejecutivo autonómico en una nota.

El color rojo permite disipar más rápido el calor retenido que el azul de los uniformes actuales, de acuerdo con el estudio técnico realizado desde la Jefatura de Unidad Técnica del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. La convocatoria para el contrato tiene un plazo de ejecución de 13 meses, con el pago dividido en dos anualidades en 2024 y 2025, y se priorizarán criterios de calidad técnica, la resistencia y la ergonomía.

Desconfianza entre los bomberos tras meses de protestas

Por el momento, los profesionales del sector han recibido con escepticismo estas noticias. "Más allá del anuncio que han hecho, hasta que no veamos que en los presupuestos está incluida la obra, sinceramente, no nos creemos nada", expone Israel Naveso, portavoz del Sindicato de Bomberos de la Comunidad de Madrid (federado en CSIT Unión Profesional). Según el representante sindical, los trabajadores del parque de Getafe desconfían del anuncio realizado, que "coincide justo con nuestras protestas", ya que hasta la fecha el Ejecutivo regional les ha hecho muchas promesas "que no han cumplido".

Según Naveso, el parque, construido en 2001 y nunca actualizado para dar cabida a los sucesivos incrementos de personal, iba a ser reformado hace dos años. Sin embargo, la empresa adjudicaria, a la vista del incremento de presupuesto que debía enfrentar, se echó para atrás en el último momento y el proyecto quedó en el aire. Hasta ahora, si finalmente se cumple lo anunciado por la Comunidad; algo en lo que ninguno de los afectados confía especialmente.

Tanto es así, que tienen previsto llevar el tema al Pleno del Ayuntamiento de Getafe del próximo lunes para continuar denunciando la situación de "decadencia" y "abondono" en la que se encuentra el parque. Entre otras cuestiones, los bomberos denuncian los problemas de seguridad estructural y de falta de espacio en las instalaciones, las malas condiciones de salubridad, la falta de reposición del material de trabajo y el estado obsoleto de muchos vehículos.

Esta situación, no obstante, no es exclusiva de Getafe. Varios otros parques de la región llevan meses protestando por el deterioro de las instalaciones y las carencias de equipamiento. La realidad del servicio es tan preocupante en algunos casos, según denuncian, que el pasado mes de junio el sindicato presentó reclamaciones ante el Ministerio de Trabajo sobre los parques de Villalba, Pozuelo, Torrejón, Navacerrada, Tres Cantos y Getafe.

Para Naveso, es evidente que la Comunidad realiza una "mala utilización" de los fondos de Unespa, la Unión Española de Entidades Aseguradoras, que aporta anualmente un 5% de la recaudación de las primas contra incendios como un fondo finalista destinado obligatoriamente a los bomberos. "Nosotros creemos que eso no se está cumpliendo", señala el portavoz sindical, que se pregunta a qué se están destinando esos fondos, ya que la situación en los parques se encuenta "al límite" y "peor que nunca".