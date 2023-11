Ayuso estudia una nueva reducción en el IRPF para 2024 tras asumir la recaudación de patrimonio

Isabel Díaz Ayuso habla con la consejera de Economía y Hacienda, Rocío Albert, durante el Consejo de gobierno celebrado en la Asamblea de Madrid.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid analiza qué nuevos "incentivos fiscales" puede aplicar en 2024 para que lo recaudado por el impuesto de patrimonio revierta directamente y en efectivo en los bolsillos de los madrileños y no necesariamente a través de inversiones en servicios públicos. Desde el equipo de Gobierno reconocen estar "estudiando" ya si se aplicará una nueva "reducción del tramo autonómico del IRPF en 2024" y también si hay otras medidas fiscales que puedan permitirse ahora que saben que la recaudación prevista para el próximo año se incrementará en cerca de 550 millones de euros, que es la cantidad que ha ingresado el Estado en 2022 por el tributo de solidaridad y lo que esperan percibir también en las arcas de la Comunidad.

El grupo parlamentario popular en la Asamblea de Madrid ya ha registrado la proposición de ley que modifica "de forma temporal la bonificación del impuesto sobre patrimonio de la Comunidad de Madrid durante el periodo de vigencia del impuesto de solidaridad de las grandes fortunas" y prevén aprobarlo en las próximas semanas para que sea aplicable a partir del 1 de enero de 2024. El texto apunta que la modificación de la bonificación se aplicará en el mismo porcentaje que se cobra ahora el impuesto, de forma que se ajustará para que ningún contribuyente pague más de lo que pagaría si el impuesto lo siguiera recaudando el Estado. De la misma forma, la proposición deja claro que "los contribuyentes no afectados por el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas seguirán sin pagar el Impuesto sobre el Patrimonio". Este cambio es una respuesta al aval que el Tribunal Constitucional ha dado al llamado impuesto a los ricos aprobado en 2022 por Pedro Sánchez y que grava los patrimonios de más de tres millones de euros en las regiones donde este tributo estaba bonificado, como ocurría en la Comunidad de Madrid desde 2008.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, sigue renegando de este gravamen pero aprobará esta modificación de la ley para que los ingresos generados en Madrid se queden en las arcas regionales y no en la estatal, como ha ocurrido este 2023. Lo recaudado en este ejercicio ya se da por perdido en el Gobierno de la región, pero una vez que el impuesto estatal no permite que las grandes fortunas dejen de pagar por su alto patrimonio, Ayuso ha preferido que caiga en sus manos. Entre otros argumentos, según ha explicado el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, para "no permitir que lo use Sánchez y seguir regando a aquellos que han dado un golpe de estado en Cataluña".

Reducción de impuestos

El PP ganó las últimas elecciones anunciando una política fiscal a la baja, una reducción de impuestos progresiva que incluye ya una reducción del 0,5% del tramo autonómico del IRPF. Pero esta medida se ha dejado para su aplicación a lo largo de la legislatura, porque desde el gobierno regional entendían que este no era el momento. De hecho, Vox ha intentado forzarlo en la Asamblea a través de iniciativas en las que ha obligado al PP a votar sobre esta misma deducción, pero el PP lo ha rechazado con el argumento de oportunidad temporal.

Ahora, vuelven a estudiar esta reducción en el IRPF, así como el mínimo personal y familiar, según distintas fuentes del Gobierno regional, para ver si es aplicable antes de lo que tenían previsto y, sobre todo, para ver si pueden incluso incrementar el porcentaje. "Próximamente" se darán a conocer, apuntan desde la Puerta del Sol.

Noticias relacionadas

Desde el equipo de Gobierno reconocen que esta medida, igual que otros incentivos fiscales que están analizando pero aún no saben si podrán aplicar, no servirá para compensar ni mitigar en la misma medida el impuesto de patrimonio que ahora se deja de bonificar obligados por el aval del TC al impuesto estatal. Además, fuentes del ejecutivo advierten de que cualquier deducción en el IRPF se aplicará "en todos los tramos". No pueden hacerlo "solo a los tramos más altos" o que parezca que es una "compensación" a quienes tienen un patrimonio superior a tres millones de euros y que ahora tendrán que tributar por esas propiedades o capital en la Comunidad, que en 2022 fueron 10.302 contribuyentes, según se recoge en la proposición de ley registrada en la Asamblea.

Voto de la oposición, pendiente

La recuperación de esta recaudación para Madrid es algo que los dos partidos de la oposición habían solicitado. El PSOE presentó una proposición no de ley hace tres semanas pidiendo lo que ahora el PP va a aplicar, aunque en el pleno posterior, cuando aún no se conocía la sentencia del TC, rechazaron la iniciativa de los socialistas. Y Más Madrid registró este lunes a última hora, poco antes de que lo hiciera el PP, una proposición de ley en la que piden algo similar. Pero ni Mónica García ni Juan Lobato adelantan aún si apoyarán esta iniciativa del grupo popular, dicen estar estudiando el texto registrado por el partido de Ayuso. "Se está volviendo socialdemócrata", ironizaba este miércoles Lobato sobre la presidenta madrileña, pero planteaba sus dudas sobre "cómo va a redistribuir" ahora el PP la recaudación adicional de esos 550 millones.