Más Madrid aprovecha su tiempo en el pleno en un minuto de silencio en favor de las víctimas palestinas

Más Madrid durante el minuto de silencio que ha dedicado a las víctimas de Gaza

La Asamblea de Madrid tenía previsto comenzar el pleno de este viernes con un minuto de silencio "por las víctimas civiles israelíes en los ataques terroristas de Hamás". Pero la cabeza de muchos diputados estaba hoy en la memoria del diputado popular y exalcalde de Colmenar Viejo fallecido ayer en un accidente de tráfico, Jorge García. Vestido con corbata de luto, el presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, igual que Carlos Díaz Pache, portavoz del PP, ha anunciado que finalmente se dedicaba a él el primer minuto de silencio de la mañana. Caras largas en la bancada del PP, pero también en otros lados de la cámara. Un ambiente de cierta pesadumbre que se ha dejado notar en el tono de las intervenciones posteriores.

El momento de recuerdo a las víctimas israelíes que ha llegado justo después ha puesto también a todos los diputados en pie. La polémica ha acompañado a este gesto durante toda la semana porque Más Madrid solicitó en la junta de portavoces del lunes ampliarlo a las víctimas palestinas que llegaron horas después con el contraataque del ejército israelí. Pero no hubo acuerdo, así que la formación de Mónica García ha buscado su manera de visibilizar su desacuerdo. La portavoz ha utilizado uno de sus tres minutos de intervención en la pregunta dirigida a Isabel Díaz Ayuso a homenajear también a los palestinos. Y con este gesto ha quedado en evidencia lo que se lleva mascando desde la pasada campaña electoral: que la relación de las dos izquierdas en la Comunidad de Madrid comienza a resquebrajarse.

Apoyo relativo del PSOE

Los 27 diputados de Más Madrid se han levantado para guardar este otro minuto de silencio mientras el presidente de la Cámara recordaba a sus señorías que no podían hacerlo. El reglamento, ha explicado, establece que estos 60 segundos de recuerdo deben ser acordados entre todos los grupos y ha interrumpido hasta en dos ocasiones el silencio generado para solicitar que se avinieran a las normas de la cámara. "Señores de la derecha más hipócrita de Europa, digan aquí y ahora que la vida de un niño palestino vale menos que la vida de un niño israelí. Digan ustedes que el derecho de defensa de un país se basa en bombardear escuelas y colegios y hospitales. Que es la ley del ojo por ojo", ha señalado García durante su intervención antes de pedir el minuto de silencio. A pesar de las advertencias, el parlamento ha permanecido en silencio y las quejas de otros partidos han llegado después, ya en los pasillos.

Dentro, aunque les ha pillado sin conocimiento previo de las intenciones de Más Madrid, los diputados del PSOE también se han levantado, respaldando de alguna manera el homenaje a las víctimas palestinas de los bombardeos del ejército israelí. Los socialistas se han levantado poco a poco, en cadena, tras la primera reacción de Santi Rivero, seguida de Mar Espinar y después todos los demás. Su portavoz, Juan Lobato, ha respaldado fuera en el pasillo el apoyo a las víctimas de la franja de Gaza, pero tanto dentro como fuera ha querido marcar distancias con Más Madrid.

Primero ha calificado de "mezquino e indigno" que el PP y en particular, Isabel Díaz Ayuso, hayan utilizado "un problema tan complejo para confrontar", pero ha lanzado un mensaje también a su izquierda: "Igual que me lo parece (mezquino e indigno) no condenar atentados como los que hemos visto", ha dicho en referencia a lo que considera equidistancia o titubeo de los partidos a su izquierda respecto a lo sucedido en Israel y Gaza. "Espectáculo lamentable", "show", "reality"... son algunas de las calificaciones que ha utilizado Lobato para adjetivar el minuto de silencio improvisado de Más Madrid durante su turno de intervención, para después criticar que con este gesto pretenden mostrar "una superioridad moral".