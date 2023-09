La "locura" de entrada al parking del Carmen de Madrid por una calle peatonal: "Es un peligro"

Dos coches entran a la céntrica calle Carmen de Madrid, peatonal, para llegar hasta el parking. / EPE

La conductora se adentra con cautela por la calle Mesonero Romanos, a apenas 10 kilómetros por hora. Sortea peatones y pasa a apenas a un metro de decenas de personas que esperan en la cola de Doña Manolita. Al llegar a la calle Carmen, la vía peatonal que comunica la Plaza de Callao con la Puerta del Sol, se para ante la multitud de viandantes que la rodean. Mira extrañada a un lado y al otro. No sabe qué hacer. "Chiquilla", le grita María, una mujer de etnia gitana que vende números de la lotería de Navidad por tres euros más que en la administración, "tienes que seguir recto, la calle para abajo".

El vehículo sigue su tránsito hasta el cruce con la calle de la Salud, donde está la entrada al nuevo parking del Carmen, pero para llegar hasta allí hay que vivir una auténtica "locura", según reconocen varios comerciantes de la zona. "La gente que entra con el coche va despacio, por eso por ahora no ha pasado nada", afirma María sobre este nuevo tránsito de vehículos autorizado por el Ayuntamiento mientras se terminan las obras de la Plaza del Carmen.

Como el aparcamiento de esa plaza está cerrado por obras, la calle Abada está cortada y los vehículos tienen que girar por Mesonero Romanos y cruzar una de las calles peatonalizadas más transitadas de Madrid. Una circunstancia que durante el verano, con menos peatones en el centro de la capital, ha pasado casi desapercibida, pero ahora con la llegada de los madrileños veraneantes va camino de convertirse en un auténtico quebradero de cabeza.

Doña Manolita

"La gente se queda impactada", cuenta Asier, que está en un puesto de comida de la calle Carmen y que ve el jaleo que se monta a diario. "Es bastante peligroso, sobre todo esta semana que comienza a haber más gente, antes, bueno, no pasaba nada, pero ahora... además con doña Manolita esto se va a llenar más y más", explica.

Un coche cruza la calle peatonal Carmen para aparcar en el parking de la plaza. / EPE

Los trabajadores de una de las administraciones de lotería más famosas de España tienen que salir de vez en cuando del establecimiento para advertir a los clientes que tienen que hacer la fila sobre la acera, no en la calle como siempre se ha hecho desde que se cambiaron a esa ubicación en el cruce entre Mesonero Romanos y calle Carmen.

"Yo iba al parking de la plaza del Carmen, que no sabía que estaba en obras y cuando seguía los carteles y me he metido en Carmen pensé que era un error", narra Rubén, otro de los conductores sorprendidos por la medida. "He tenido que sortear perros, niños, gente... iba más preocupado de no atropellar a nadie que de llegar al parking", protesta.

"Nos ha sorprendido mucho, la verdad, pero nosotros hemos seguido la flecha hasta el final, entiendo que será temporal porque están de obras", comentaba otra pareja que acababa de aparcar en el parking de la Plaza del Carmen-Gran Vía. "Es muy loco", admitía un operario que estaba arreglando uno de los totems de la entrada al aparcamiento, donde aseguran que este nuevo itinerario de entrada lleva instalado meses y podría llegar "hasta Navidades".

Obras hasta 2023

La reforma de la plaza del Carmen y la transformación del aparcamiento subterráneo en un nuevo “hub” de movilidad sostenible comenzó hace poco más de un año y se espera que acaben al final de 2023. Los trabajos en superficie se han centrado en la reorganización del tráfico rodado de la plaza, "mejorando en paralelo la accesibilidad y la conectividad peatonal".

Además, según explicó en su día el Ayuntamiento, se va a renaturalizar la plaza, "con zonas más verdes, y se mejorarán los espacios estanciales". "Se solucionarán las patologías existentes del parking y se adaptará al prototipo de aparcamiento sostenible e inteligente que promueve Madrid 360, con reservas para residentes, rotacional, usos de micromovilidad, movilidad compartida y electromovilidad", señalaron desde el Consistorio cuando se presentó la reforma.