Hai Park, de no hablar español a la mejor nota en la EvAU de Madrid: "Me habrán tocado buenos correctores"

Hai Park, alumna de origen coreano del IES Jaime Ferrán de Collado Villalba que ha sacado un 10 en las pruebas de la EvAU de Madrid. / FERNANDO VILLAR / EFE

La mejor estudiante de la Selectividad 2023 en la Comunidad de Madrid es Hai Park, una alumna coreana del IES Jaime Ferrán de Collado Villalba que va a estudiar Derecho y Estudios Internacionales en la Universidad Carlos III de Getafe y reconoce que “para nada” se esperaba sacar un 10, la máxima nota posible.

“Como no soy española, en Lengua estaba segura de que algo me iba a salir mal. No me lo esperaba la verdad”, reconoce Hai a Efe riéndose rodeada de sus compañeras de clase más cercanas.

Con un 10 en Bachillerato y un 10 en las asignaturas troncales de la EvAU, Hai es la mejor nota de la Comunidad de Madrid este curso en el que 38.251 estudiantes de la región se han examinado de la EvAU en las seis universidades públicas madrileñas en la semana del 5, 6, 7 y 8 de junio.

En el jardín de su instituto en la sierra madrileña Hai atiende casi sin descanso “a las teles, radios, y periódicos que llevan toda la mañana queriendo hablar con ella”, cuenta su tutora y uno de los profesores del centro, que reconoce en declaraciones a Efe que “es la misma sensación de que te toque la lotería, nos han llamado para decirnos que teníamos la mejor nota y ha sido como la lotería”.

Hai trata de quitarse importancia y si le preguntas qué siente al ser la número uno de Madrid, y prácticamente de España porque solo le pueden igualar en nota, cuenta que está “muy agradecida” y bromea con que le “habrán tocado muy buenos correctores”.

Sin embargo, esta alumna villalbina reconoce que durante el curso ha trabajado duro para tener un buen resultado en Bachillerato y, en esta “recta final” en la que ha preparado la EvAU, ha tenido “muy buenos ‘profes’ porque he sido muy pesada y muy molesta, les daba como 10 ‘EvAUs’ cada día para que me lo corrigieran, he practicado mucho”, zanja.

A Hai le siguen en nota cuatro alumnos que han empatado con un 9, 975; son estudiantes del Colegio Highlands, Salesianos Paseo de Extremadura, San Viator y Trinity College Liceo Serrano.

Además, este curso el 96,56% de los alumnos que se han presentado a las pruebas de acceso a la universidad han aprobado, casi dos puntos por encima del año pasado, según han explicado los vicerrectores de las seis universidades públicas madrileñas en la rueda de prensa en la que han presentado los resultados de esta EvAU, que se ha celebrado en el salón de actos de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la Universidad Complutense.