Qué fue de… Inmaculada Casal, la periodista que enamoró a María del Monte y ayudó a desmontar la infamia del caso Arny

El pasado mes de agosto, varios encapuchados accedieron de madrugada al domicilio de la artista María del Monte, en la localidad sevillana de Gines, mientras la susodicha se encontraba en el interior. Por lo visto, los malhechores maniataron a la tonadillera y a su mujer, la periodista Inmaculada Casal, y las intimidaron para conseguir que les dieran el número de la caja fuerte. "Estamos en shock, estamos horrorizadas, no dormimos. Han atacado mi casa, mi intimidad, mi habitación. Han sido cinco tíos encapuchados y nos han dejado sin nada, se han llevado toda nuestra vida", comentó entonces Casal. El tema sigue candente ahora, después de que el sobrino de la cantante, Antonio Tejado, haya ingresado en prisión provisional por su supuesta pertenencia a la organización criminal que perpetró el robo.

Mucha gente le empezó a poner cara a Casal en junio de 2022, fecha en la que la intérprete de Cántame aprovechó su pregón del Orgullo en Sevilla para salir públicamente del armari.. "Quiero que sepáis, antes de bajarme de aquí, que soy una persona más de todos los que estamos aquí y de todos los que forman parte del mundo", señaló sobre el escenario, provocando un estallido de júbilo del público. "¿Qué pensáis, que yo soy, como he dicho en alguna ocasión, un robot? ¿Pensáis que yo no he formado mi familia? Claro que la tengo. Desde hace 23 años. Pero, simple y llanamente, es mía. Y hoy reivindico una vez más el derecho a que siga siendo mía".

La de Sevilla, que en tiempos de pandemia se enfrentó a la dura pérdida de dos de sus hermanos y de su madre Bibiana, se había mostrado hasta entonces bastante reacia a hablar de su vida privada. Ni siquiera quiso salir al paso de los rumores de una supuesta relación amorosa con la también cantante Isabel Pantoja, con quien forjó una estrecha amistad en la década de los noventa. "Jamás en mi vida me he escondido de nadie, ni lo voy a hacer por amor", añadió durante su inesperado discurso, momentos antes de ponerse a bailar de la mano de su pareja al tiempo que enarbolaba con alegría un mantón diseñado por Patricia Palmero con los colores de la bandera arcoíris.

Lógicamente, su gesto aportó su granito de arena a la visibilización de la realidad del colectivo LGTBI. Pero también cabe recordar que, durante años, ningún periodista se atrevió a preguntar sobre su vida sentimental a la cantante, que en una ocasión demandó incluso a Telecinco después de que se diera a entender que mantenía un idilio con Isabel Pantoja, lo que consideró que vulneraba su derecho a la intimidad. La cadena fue condenada a pagar 50 mil euros a Del Monte, algo que su pareja aplaudió en una entrada en su blog personal, que estuvo activo entre 2013 y 2018. "Respeta a los programas y a las personas que se sientan para comerciar con sus amores y pasiones", escribió. "Eso sí, ella no está en venta y lo recuerda cada vez que puede, como en esta ocasión".

María del Monte e Inmaculada Casal, tras declarar en el juzgado. / EUROPA PRESS

"Famoseo sin ordinarieces"

Nacida en Barcelona por casualidad, Casal se curtió como comunicadora en la década de los ochenta, mientras hacía la carrera de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. "Surgieron unas pruebas en Televisión Española, en el centro territorial de Andalucía", ha contado." Me presenté y me eligieron a mí. Con 21 años ya estaba presentando un programa diario en la segunda cadena, Andalucía Junta. Luego abrieron Canal Sur, y me presenté corriendo a las oposiciones. Las saqué y desde entonces soy redactora fija en los servicios informativos de Canal Sur. Para mí es un orgullo trabajar en una televisión andaluza y pública".

Alcanzó el pico de su popularidad gracias al exitoso Contraportada, donde entre 1997 y 2009 ejerció de editora y presentadora. "Contraportada era una raya en el agua de la programación de Canal Sur: chabacanería y catetería cero", escribió al respecto el periodista Antonio Burgos. "Y otra raya en el agua con respecto a los programas del corazón o del famoseo, a cuyo formato respondía. A lo largo de más de doce años (que en la fugacidad de la televisión es una imagen bastante cercana de la eternidad), Inmaculada Casal ha venido demostrando que se puede hacer corazón y famoseo sin ordinarieces, sin borderíos, sin darle sitio a las pelanduscas que cobran por contar sus embarazos, sus arrejuntamientos y sus separaciones". Fue precisamente en esa época cuando Casal se enamoró de María del Monte tras entrevistarla en su programa —entonces estaba casada con un señor, el padre de sus dos hijos, del que se divorció para iniciar una vida en común con la cantante—.

El nombre de la comunicadora también estuvo en boca de todos durante el juicio del caso Arny, que estalló cuando un adolescente llamado José Antonio Sánchez Barriga denunció ante la policía que en ciertos bares de Sevilla se prostituían menores. El caso generó un gran impacto mediático debido a que entre los imputados se encontraban personas como Jesús Vázquez, Jorge Cadaval, Javier Gurruchaga, y hasta el propio hermano de María del Monte, Antonio Tejado. Todos ellos fueron víctimas de un injusto juicio paralelo y se vieron sometidos a escarnio público en distintos canales de televisión que mercadearon sin pudor con los testigos que acusaban desde los platós.

Relación discreta

En un momento dado, Sánchez Barriga se retractó de todas sus acusaciones en una entrevista, en la que aseguró que había interpuesto aquella primera denuncia bajo presión policial. Inexplicablemente, la jueza instructora, Auxiliadora Echavarri, se negó a incorporar al sumario aquella nueva declaración, lo que llevó a todos los acusados a sentarse en el banquillo. Casal, que entonces cubría Tribunales en Canal Sur, logró llevar ese nuevo testimonio del principal testigo del Arny a los informativos de Canal Sur, algo que ayudó a empezar a desmontar aquella mentira tan infame —tras el juicio, 32 de los 49 imputados fueron absueltos por la justicia y declarados inocentes—.

La periodista de 60 años, que actualmente dirige y presenta el magacín Andalucía de tarde en la cadena pública andaluza, contrajo matrimonio con María del Monte en una ceremonia celebrada en octubre de 2022. Aunque es una mujer discreta y no concede demasiadas entrevistas, ha aprovechado alguna de ellas para dejar constancia del buen momento personal que atraviesa: "Yo soy ya abuela y somos una familia feliz. Que hablen de mí o de María no me molesta. Estamos en esta vida para ser felices y hay que ser valientes sin hacer daño a nadie. Mi amor ni lo he pregonado ni lo he ocultado. Tampoco lo hubiera hecho si me hubiera enamorado de un hombre".