Qué fue de… Rebecca Loos, la ex asistente de David Beckham que tuvo una aventura con el astro británico

La docuserie Beckham, estrenada no hace mucho en Netflix, volvió a traer a la actualidad la crisis que el matrimonio formado por David y Victoria Beckham experimentó hace un par de décadas, cuando el futbolista jugaba en el Real Madrid de Florentino Pérez. “Hubo varias historias terribles que eran difíciles de aguantar. Era la primera vez que Victoria y yo sufríamos esa presión en nuestro matrimonio. Cada vez que nos levantábamos había algo más. Y los dos sentíamos no ya que nos perdíamos el uno al otro, sino que nos ahogábamos. Verla sufrir era increíblemente difícil. Pero somos luchadores. Y en ese tiempo necesitamos luchar por el otro y por nuestra familia”, confiesa el exfutbolista británico refiriéndose a la época en que la prensa se hizo eco de la íntima relación que había mantenido con su ayudante personal, Rebecca Loos.

Beckham hace un repaso por la historia de David y Victoria, quienes se conocieron durante un partido benéfico en 1997 y se casaron dos años más tarde, cuando el primero de sus cuatro hijos en común (Brooklyn) tenía solo unos meses de vida. Como no podía ser de otra manera, también explica que, en julio de 2003, el británico fichó por el Real Madrid para las siguientes cuatro temporadas, lo que obligó al matrimonio a abandonar Londres. Ahí apareció Loos, una veinteañera española, de padre holandés y madre británica, que se educó en un exclusivo colegio inglés y realizó algunos trabajos como modelo. En verano de 2003 trabajaba para la empresa SFX, encargada de gestionar todo lo relacionado con la imagen del astro británico, y le fue encomendada la tarea de facilitar a David su día a día en la capital española.

Al principio, el deportista se instaló en Madrid sin su familia, lo que propició que Loos y él terminaran intercambiando arrumacos y mensajes subidos de tono. El pastel se destapó en abril de 2004, fecha en la que el desaparecido tabloide News of the World publicó un artículo donde se afirmaba que David había tenido una aventura con su asistente personal. Poco después, tras ser despedida de su puesto de trabajo, Loos decidió contar su versión de los hechos en una entrevista exclusiva para Sky News por la que se dice que recibió más de 150.000 euros. Durante su charla aseguró haber mantenido un idilio de cuatro meses con David, que según ella decía sentirse "muy solo" por la ausencia de su familia, y hasta llegó a mostrar a su interlocutora los ardientes mensajes de texto que ambos intercambiaron entre polvo y polvo —no fue la única que vio las pruebas, por cierto—.

Comunicado, pero no demanda

Entre otras cosas, Loos apuntó que: "La cosa era quitarnos la ropa, hacerlo y se acabó. Me sentía un poco como una prostituta, me sentía barata, utilizada. Llegué a pensar '¿por qué estoy haciendo esto?'". También comentó que sabía algo sobre una parte íntima del cuerpo del futbolista que se supone que "solo las mujeres que han estado en la cama con él" conocerían. Cuando la periodista Kay Burley mostró curiosidad por saber si acaso David estaba circuncidado, Loos dijo que prefería no hablar de eso, y que si alguna vez lo hacía "sería en un tribunal, no en televisión". Pero no hubo ocasión de descubrirlo, porque el británico no llegó a interponer una demanda contra ella. Lo que sí hizo fue emitir un comunicado en el que negaba rotundamente todas las acusaciones: "La simple verdad es que estoy muy felizmente casado. Tengo una esposa maravillosa y dos hijos muy especiales. No hay nada que ningún tercero pueda hacer para cambiar estos hechos".

Cuando las aguas parecían calmarse un poco, una modelo malaya de 29 años, Sarah Marbeck, apareció asegurando que ella también se había acostado un par de veces con David y que tenía pruebas de ello. Según relató al News of the World, le conoció en julio de 2001 en una fiesta que se organizó en honor de su antiguo equipo, el Manchester United, en Singapur. "Tiene un cuerpo muy bonito y está muy bien dotado", confesó sin remilgos. "Se podría decir que es un hombre bendecido genéticamente. Incluso sus pies son preciosos. Sé que muchas mujeres no le mirarían a los pies si vieran a Beckham desnudo, pero yo quería recordar todos los detalles de su cuerpo".

Algunos llegaron a dar por hecho que los escándalos dinamitarían la relación de los Beckham, pero ellos no parecieron dispuestos a permitir que una cana al aire (o directamente un mechón) diera al traste con la boyante sociedad que ambos formaban. "Victoria llegó al mundo de la fama de la mano de su padre, Anthony Adams, un ingeniero electrónico ahora convertido en el cerebro de la marca Beckham", escribió en 2013 la periodista Mábel Galaz. "Cualquier contrato, cualquier inversión debe contar con su aprobación [...]. David y Victoria están unidos no solo por sentimientos, sino también por interés. Juntos son más rentables, y todavía más gracias a sus hijos".

Participación en 'realities'

Entraba dentro de lo esperable que ciertos medios intentaran desacreditar con ataques e insultos a Loos. Sin embargo, ella se puso el mundo por montera haciendo apariciones en distintas revistas y programas de telerrealidad. Algunos recordarán su controvertida participación en el reality The Farm (La Granja), realizado por la productora Endemol, donde un día se puso a masturbar a un cerdo con el fin de utilizar su semen para la inseminación de cerdas. O su paso por el programa Power Lesbian UK, donde, como mujer abiertamente bisexual, simuló una boda con una modelo americana. Tras aparecer en 2007 en la edición española de Supervivientes, donde se granjeó la simpatía de los espectadores y llegó hasta la final, se fue alejando progresivamente de los focos.

Rebecca Loos participó en 'Supervivientes'. / ARCHIVO

En 2009 se quedó embarazada de su primer hijo, Magnus, fruto de su relación con Sven Christjar Skaiaa, un médico noruego al que conoció en el reality 71 Degrees North. En 2012 dio la bienvenida a su segundo hijo, Liam, y contrajo matrimonio con su novio. Felizmente casada, desde hace 14 años reside junto a su familia en Noruega, donde trabaja a tiempo parcial como asistente médica y ejerce como profesora de yoga y meditación —llegó incluso a abrir en la localidad de Hemsedal un pequeño estudio de yoga que acabaría vendiendo en 2022—.

Con el estreno de Beckham, Loos volvió a ser objeto de todo tipo de ataques e insultos en las redes sociales, lo que la empujó a dar públicamente su opinión sobre el documental de su otrora amigo con derecho a roce. "[David] Se está haciendo la víctima y me está haciendo quedar como una mentirosa, está haciendo que parezca que me he inventado estas horribles historias", ha apuntado. "Lo peor es cuando habla de lo horrible que fue ver a su esposa sufrir tanto. Eso me molestó, porque es él quien ha causado el sufrimiento con su comportamiento y sus mentiras. Si no hablo, si permanezco en silencio, quedaré como la mentirosa, como la que se inventó las historias. Yo también tengo una familia y tengo hijos. Ellos también tienen Google y pueden ver documentales. Y quiero que sepan que su madre fue lo suficientemente valiente como para enfrentarse a ellos y defender la verdad".