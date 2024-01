Colores y accesorios: así son las tendencias para 2024 marcadas por las chicas portuguesas

Hace poco hablábamos de los colores en tendencia para el otoño-invierno de la temporada 23/24. Con la salida del 2023 hemos dejado atrás el otoño, para sacar a pasear nuevas tendencias en este año nuevo, de cara al invierno que nos acompañará en los próximos meses.

Colores en tendencia en esta temporada

Si nos paramos a pensar, hay algunos que predominan más que otros y que hacen presencia en todas las temporadas, como el color rojo, un color con voz y personalidad, con el que nadie pasa desapercibido. Este, junto con el color café, el negro, magenta, rosado, azul rey y el amarillo, son tendencia para esta temporada de otoño 2023-2024.

La ropa en tendencia para 2024

Desde el inicio del otoño han sido las portuguesas las que han marcado la moda y la forma de vestir para la temporada. Pantalones a rayas, camisa de cuadrados, zapatos de color, bolso de colorines y, por supuesto, la flor en forma de pinza para el pelo, que no puede faltar. Seguro que mientras lees esto y piensas en el outfit no le encuentras mucho sentido a la combinación, pero al vestirlo y mostrarlo, se han convertido en las reinas de la combinación de los colores y de la temporada.

Los colores y los estampados, los grandes protagonistas

outfit chica portuguesa / Instagram

Las bajas temperaturas ya nos acompañan desde hace varias semanas. Sin embargo, la ropa en tendencia no va a cambiar por la temperatura. Los grandes aliados de la denominada moda portuguesa viene acompañada de total looks de colores y estampados muy atrevidos. Pero además, por si no fueran suficientes estos colores de las prendas, eligen accesorios como sus zapatos o pinzas de pelo, para poner aún más color al outfit.

Accesorios en tendencia para seguir la moda portuguesa

1. Bolso

bolso it´s lava / Its lava

Un bolso de color es lo primero que necesitamos en nuestros outfits para elevar el toque 'atrevido' aún más. Este bolso es de una marca española llamada It´s lava en la que se pueden encontrar todo tipo de diseños, colores y telas con las que poder combinar tus outfits.

2. Flores en la cabeza

Este es el accesorio más comentado y que ahora puedes encontrar en cualquier tienda. Combinar tus piezas de ropa con un accesorio potente en la cabeza es el mejor truco de las portuguesas. Además de flores, otro de los accesorios con los que combinan sus ropas, son los lazos de gran tamaño en sus cabezas.

3. Zapatos de colores y estampados

Zapatos Flabelus / Flabelus

Las zapatillas Flabelus son algo que no puede faltar en tu armario. Combinados con tus mejores calcetines para este invierno, estos zapatos combinan con colores y los estampados que te pongas.

4. La bufanda o ‘accesorios al cuello’

Uno de los elementos que entran en acción es la bufanda. En temporadas anteriores, ya hemos visto como se ha puesto de moda llevar el accesorio en el cuello y darle ese tono de color a nuestro outfit. Un must en nuestro look. En la última temporada predominaron los chockers al cuello en forma de flor, un accesorio que se puede combinar en outfits completamente diferentes.

Las propias influencers han sido las encargadas de llevar la moda desde las pasarelas al street outfit. Desde entonces, hemos podido ver como son cientas las combinaciones que podemos hacer con este accesorio. Un outfit de fiesta donde el chocker de flor sea un toque más.

Sin embargo, en la mayoría de ocasiones hemos podido ver la combinación de este complemento con pantalones vaqueros, un outfit más informal, donde la flor pasa a primer plano.

5. Abrigos 'extra largos'

abigo 'extra largo' / Pinterest

Para acompañar estos outfits, y más ahora que nos encontramos en la época del año en la que más frío hace, no puede faltar un buen abrigo. Uno largo que nos cubra todo el cuerpo para poder lucir nuestras prendas de ropa.

Outfit final de la moda portuguesa

Rayas, colores, accesorios de más colores, chaquetas, accesorio en la cabeza, bolso y gafas que destaquen, pero no quiten protagonismo a nuestras piezas de ropa.

La conclusión para esta temporada es arriesgar, marca tu estilo y saber a la perfección como combinar piezas atemporales con prendas vintage y con mucho color.