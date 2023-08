Quién es Lizzo, la cantante denunciada por tres exbailarinas por acoso sexual, vejaciones y gordofobia

La cantante estadounidense Lizzo durante una presentación, en una fotografía de archivo. / EFE/PETER FOLEY

4 Se lee en minutos Carlos Marzá



La estrella del pop y del rap estadounidense Melissa Viviane Jefferson, más conocida como Lizzo, es una de las artistas musicales del momento. Temas como About damn time o Juice se han convertido en éxitos que superan las 100 millones de visitas en YouTube. Sin embargo, si por algo ha destacado la estrella del panorama musical actual es por ser una abanderada del movimiento body positive, la inclusión y ser considerada como una activista por sus actuaciones en defensa de su cuerpo, así como de las mujeres curvy.

Sin embargo, este miércoles, tres bailarinas que trabajaron para Lizzo, Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodríguez, han denunciado ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles a la cantante, así como a varios responsables de su equipo, por acoso sexual y vejaciones en un "ambiente laboral hostil" entre 2021 y 2023.

Comunicado de la cantante

Poco después, la artista ha asegurado en un comunicado que las tres bailarinas que la denunciaron habían sido previamente reprendidas por su conducta "inapropiada y poco profesional".

"Estos últimos días han sido desgarradoramente difíciles y abrumadoramente frustrantes. Mi ética de trabajo, moral y respetabilidad han sido cuestionadas. Me han criticado. Por lo general, elijo no responder a acusaciones falsas, pero son tan increíbles como suenan y demasiado escandalosas para que no las aborde", ha escrito en Instagram, defendiéndose.

"Estas historias sensacionalistas provienen de exempleadas que ya admitieron públicamente que las habían avisado de que su comportamiento en la gira fue inapropiado y poco profesional. Me tomo mi música y mis actuaciones en serio porque al final solo quiero sacar el mejor arte, que me represente a mí y a mis fans. A veces tengo que tomar decisiones difíciles, pero nunca ha sido mi intención que nadie se sintiera incómodo o que no sea valorado como una parte importante del equipo", ha concluido.

Admiración por Jay Z

La cantante estadounidense nació en Detroit, el 27 de abril de 1988. Creció cantando gospel en una iglesia, como su admirada Aretha Franklin. A los 10 años se mudó con sus padres a Houston, donde comenzó a nacer su pasión por el rap.

El nombre artístico de Lizzo surgió durante su etapa en el instituto, por la canción Izzo (H.O.V.A.) del rapero Jay Z.

Se matriculó en la Universidad de Houston para estudiar la carrera de Música Clásica, pero, tuvo que abandonar la facultad por problemas de dinero.

Vivió en su coche

Durante una entrevista para la CBS, la cantante llegó a afirmar que a los 21 años, tras la muerte de su padre y al verse obligada a dejar la universidad, vivió en su coche, un Subaru del 99, durante seis meses mientras intentaba entrar en la industria musical.

Debut

Lizzo continuó luchando por su sueño de ser cantante. En 2011, se mudó a Mineapolis, y empezó a tocar en diferentes grupos de música soul. Fue ahí cuando un sello discográfico independiente se fijó en ella y la fichó. En el año 2013, lanzó su debut: Lizzobangers.

Recorrido

Tras su primer álbum de estudio, les seguirían Big Grrrl Small World (2015), Cuz I Love You (2018) y Special (2022). En 2019, Lizzo publicó el sencillo Juice, que entró a formar parte de la gran lista de éxitos musicales Billboard Hot 100.

La cantante de pop ha ganado tres premios Grammy en el año 2020 y uno en 2023. Además, ha sido nominada tres veces a los American Music Awards y cuatro a los MTV Video Music Awards, siendo una figura muy presente en las alfombras rojas.

Lizzo en la gala de los premios Emmy tras ganar el de mejor concurso. / DAVID SWANSON /EPC AGENCIAS

Una cineasta respalda las denuncias

Tras el éxito cosechado, en 2022 se llegó a producir un documental de HBO Max sobre la cantante pop llamado Love, Lizzo. En un inicio, los productores ofrecieron a la directora de cine Sophia Nahli Allison realizar la película y ella aceptó, pero acabó abandonando el proyecto a pocos días de iniciar el rodaje.

Ahora, al estallar la polémica por la denuncia de las tres exbailarinas, Nahli ha afirmado en sus historias de Instagram y en Twitter que, tras estar dos semanas filmando la película, se negó a continuar por “las faltas de respeto” de la estrella de la música. "Vi lo arrogante, egocéntrica y poco amable que era", sentencia el escrito de la directora de documentales.

Sharing this because validating other Black women's experiences is deeply important to me. pic.twitter.com/gd2xEK6szq — Sophia Nahli Allison (@SophiaNAllison) August 1, 2023

'Reality show'

La cantante estrenó en 2022 el 'reality' 'Lizzo busca Big Grrrrls', de Amazon Prime, el cual mostraba a la estrella en busca de las mejores bailarinas para su gira. En el programa televisivo, 13 concursantes competían para entrar en el equipo de la famosa del mundo del pop, y precisamente dos de estas participantes, Arianna Davis y Crystal Williams, son las que han demandado a Lizzo. La serie consiguió un premio Emmy, en su edición número 74, al mejor concurso de televisión.