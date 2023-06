Cómo vestir si te invitan a una boda: 'look' de día, de noche, colores prohibidos, zapatos, tocado...

Lo primero de todo es tomárselo con humor. Como ya no se puede hacer nada, ¿por qué no inmortalizar el momento con un 'selfie'? Para quien quiera evitarlo, lo mejor es no hacer el 'look' completo en una misma tienda/marca. Porque corremos el riesgo de elegir lo que vemos en el escaparate, y habrá más posibilidades de coincidir con otra persona. También conviene elegir un accesorio que aporte el toque personal al 'look'.