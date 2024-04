Guerra de Israel y Gaza, en directo: últimas noticias del conflicto en Oriente Próximo

Trump ve más "odio" en las protestas universitarias que en Charlottesville

El expresidente y candidato republicano Donald Trump condenó este jueves las manifestaciones propalestinos en las universidades estadounidenses, y dijo que el nivel de "odio" de estas es mucho mayor que el del trágico mitin de la extrema derecha en Charlottesville en 2017, que dejó un muerto. "Tenemos protestas por todas partes", dijo Trump a los periodistas a la salida de la sala del tribunal de Manhattan donde es juzgado por falsificación de registros comerciales. "Charlottesville fue insignificante, y fue nada en comparación. El odio no era del mismo tipo del que hay aquí, es un odio tremendo", sostuvo. La manifestación "Unite the Right" en Charlottesville, Virginia, reunió a nacionalistas blancos de todo el país que portaban antorchas.