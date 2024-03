DIRECTO | Última hora de la guerra entre Israel y Hamás

El Papa pide hacer "todos los esfuerzos" para negociar el final de las guerras

El papa Francisco pidió este miércoles que se hagan "todos los esfuerzos" para negociar el fin de las guerras tras recordar los conflictos en Ucrania y Tierra Santa durante la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro. El papa, que no leyó la catequesis por sus problemas respiratorios, sí que quiso pronunciar los llamamientos finales y recordó a "las poblaciones de la martirizada Ucrania y de Tierra Santa: Palestina, Israel, que tanto sufren el horror de la guerra". "Y no lo olvidemos nunca. La guerra es siempre una derrota. No puede continuar la guerra. Debemos hacer todos los esfuerzos para negociar, para poner fin a la guerra. Recemos por ello", agregó el Pontífice.