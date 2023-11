Llegan a Madrid los españoles evacuados de Gaza en una operación conjunta de Defensa y Exteriores

gaza / M.S.

139 españoles y familiares que residían en Gaza han aterrizado esta tarde en el aeropuerto militar de Torrejón, en Madrid, poniendo fin a una operación de evacuación conjunta entre el Ministerio de Defensa y el de Exteriores que ha durado cuatro días. Han llegado alrededor de las seis de la tarde en un avión A330 de las Fuerzas Armadas, que despegó a las 4:30 de la mañana de este jueves. En el avión se han escuchado gritos de ¡viva España!" de parte de los pasajeros, según cuentan fuentes oficiales. Terminaba así un calvario de cinco semanas que comenzó con el ataque de Hamás a Israel (con más de 1.400 muertos) y la respuesta israelí (que ha acabado con la vida de más de 11.000 personas).

"Hemos vivido una matanza salvaje. Hay miles de niños cuyos cuerpos están enterrados bajo los escombros", clama un señor mayor con la cara desencajada. "Yo he perdido tres casas, el fruto del trabajo de toda una vida", lamenta otro de los recién llegados.

Son un total de 85 hispano-palestinos y 54 de sus familiares. Entre ellos hay 64 menores, tres de ellos, bebés. Ahora, aquellos que no tienen familiares o casa en España, serán distribuidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en distintos lugares del país. A su llegada, Halal, con un niño pequeño en brazos, se ha enterado de que le esperaba un autobús que le llevaba a Extremadura. "Venimos a empezar de cero. No tengo casa y he perdido el trabajo, y tengo 12 personas que dependen de mí", dice Halal mientras espera su maleta en la cinta del aeropuerto militar.

Los funcionarios de la Unidad de Emergencia Consular del Ministerio de Exteriores iban hablando con cada uno de ellos, les calmaban y les iban dando indicaciones de qué les esperaba ahora. Algunas personas mayores se quejaban de la incertidumbre de no saber siquiera dónde dormirán esta noche.

Amir Abu Jarad lleva una bolsa de plástico en la mano con varios libros fotocopiados encuadernados. "Son los materiales de la carrera de medicina que estaba estudiando mi hermana en Egipto", asegura el joven de 17 años a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Ella, de 20 años, dice sonriente que intentará seguir con sus estudios aquí, pero que de momento no tiene claro su futuro. "Vivíamos en Ciudad de Gaza, en un bloque alto de edificios. Cuando comenzaron los bombardeos, nos fuimos, porque sabemos que esas torres son las primeras que Israel bombardea", cuenta Amir. Se fueron a la zona central de la Franja. "Menos mal, porque luego nos hemos enterado que destruyeron un edificio junto al nuestro".

Con el grupo ha llegado Salah Awad El Sousi, cónsul español honorífico en Gaza, que ha estado ayudando a las embajadas de España en Egipto y Jerusalén en la evacuación. "Es una alegría, pero también una gran tristeza, por los que se quedan atrás".

Albares y Robles cargan contra los bombardeos

Al grupo de hispano-palestinos los ha recibido el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y la de Defensa, Margarita Robles. Robles ha cargado contra lo que considera “violencia absolutamente indiscriminada en Gaza”. Albares ha dicho que "es un momento feliz, que culmina la evacuación de los hispano-palestinos" su “felicidad” por que estén a salvo y ha subrayado la necesidad de que haya un alto el fuego y que, después, se celebre una conferencia de paz, como lleva proponiendo España durante semanas.