Vídeo: pánico en el avión del canciller alemán antes de abandonar Israel por una amenaza aérea

El canciller alemán, Olaf Scholz, y el resto de la delegación alemana que viajó a Israel este martes se vio forzada a realizar un desembarco de emergencia del avión en el que planeaban abandonar el país debido a una situación de emergencia aérea en el aeropuerto de Tel Aviv.

Scholz había viajado a Israel con el propósito de expresar su apoyo al país tras la ofensiva del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ocurrida el 7 de octubre. El avión tenía programado despegar con destino a la capital de Egipto, El Cairo, pero Scholz y su equipo se vieron obligados a refugiarse en la Embajada alemana en Tel Aviv debido a la activación de alarmas ante la posibilidad de un ataque aéreo contra la ciudad. Según testigos de los hechos, Scholz permaneció en el refugio durante unos minutos.

En el centro de la ciudad se escucharon varias explosiones provocadas por el sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro como respuesta a lanzamientos hechos por el grupo islamista Hamás.

Scholz lies on the ground at Tel Aviv airport in Israel. At this time, the alarm sounded, Hamas attacked the city with rockets, and there were no shelters nearby pic.twitter.com/juiFj0gYjN

Scholz was already sitting peacefully on the plane and was about to fly out of Israel. But then the air raid alarm sounded. All passengers were politely asked to get off the plane and lie with their faces on the asphalt for greater safety. The irrepressible Scholz ran somewhere… pic.twitter.com/21ksl92f8q