Última hora del terremoto en Marruecos, en directo: ya son al menos 632 los muertos

Quejas de ciudadanos españoles por la respuesta de la embajada en Marruecos

El terremoto, que por el momento ha causado cientos de fallecidos y destrozos en distintas ciudadas de Marruecos, ha dejado a un número indeterminado de españoles atrapados. Según el testimonio de algunos turistas en Marrakech, la embajada española se está viendo desbordada y no les está aportando demasiada ayuda. Una afectada ha contado a RTVE que les han dicho que "si no hay muertos no les pueden atender".