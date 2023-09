Un vídeo muestra a un policía de EEUU disparando mortalmente a una joven negra embarazada

La Policía del municipio de Blendon (Michigan, Estados Unidos) dio a conocer este viernes un vídeo que muestra a unos de sus agentes disparar mortalmente contra una joven negra embarazada a través del parabrisas del vehículo en el que se encontraba.

El incidente se produjo la semana pasada cuando la joven, Ta’kiya Young, de 21 años, fue acusada por el empleado de una tienda de alimentación de robar unas botellas de alcohol. A consecuencias del disparo, Young y el feto murieron.

Las autoridades no han dado a conocer las identidades de los agentes involucrados ni la raza de la víctima, que ha sido identificada por organizaciones comunitarias como una mujer negra.

#Breaking: ⚠️ Here is another angle of the shooting of Ta’Kiya Young from the Blendon Township Police. pic.twitter.com/F4qDY6ulJK#Columbus #Ohio #TaKiyaYoung #Kroger