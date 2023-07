Manifestantes medioambientales interrumpen el Orgullo en Londres para protestar contra sus patrocinadores

Simpatizantes de la plataforma de activismo medioambiental Just Stop Oil han interrumpido la marcha del Orgullo de Londres en protesta contra los organizadores del desfile por aceptar el patrocinio de "industrias altamente contaminantes".

La Policía Metropolitana ha confirmado que los manifestantes se sentaron en medio de la calle en Piccadilly en torno a las 13.30 de esta tarde, lo que provocó la paralización momentánea del desfile. Siete personas han sido detenidas por delitos de alteración del orden público, según un comunicado de la MET, publicado en su cuenta de Twitter.

Just Stop Oil había avisado previamente de que tomaría medidas durante una petición a los organizadores del gran evento para que prohibieran las carrozas de los patrocinadores "altamente contaminantes" y condenaran el nuevo petróleo, gas y carbón.

Noticias relacionadas

En un comunicado, los miembros LGBT+ del grupo han lamentado que estos patrocinios "avergüenzan a la comunidad en un momento en que gran parte del mundo cultural rechaza los lazos con estas industrias tóxicas" antes de asegurar que las personas LGBT+ son las que "sufren antes que nadie la desintegración social acelerada que provoca el cambio climático".

🏳️‍🌈 BREAKING: JUST STOP OIL DISRUPTS PRIDE



🧯 LGBTQ+ supporters of Just Stop Oil have disrupted the Pride in London parade, blocking Coca-Cola's float and spraying black and pink paint over the road.



🧵 A thread on why we've disrupted #PrideInLondon: pic.twitter.com/bGjudM9VUl