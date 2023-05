Al menos nueve personas han muerto durante un tiroteo en Texas

Al menos nueve personas murieron este sábado, entre ellas el atacante, y siete más resultaron heridas tras un tiroteo que tuvo lugar en un centro comercial de la ciudad de Allen, en Texas, en el sur de Estados Unidos.

Según el jefe del Departamento de Policía de Allen, Brian Harvey, el atacante fue neutralizado por un policía que estaba en el centro comercial tras una llamada no relacionada.

Cuando escuchó los disparos, el policía "vio" y luego "neutralizó" al sospechoso antes de llamar a las ambulancias, que evacuaron a varios heridos.

Seis personas y el atacante fueron encontradas muertas en el lugar, mientras que nueve fueron transportadas a hospitales y dos de ellas fallecieron en el centro médico.

BREAKING: A mass shooting has taken place at the Allen Premium Outlets mall in Allen, Texas.



Details below:



- Multiple victims, which include children.



- The Shooter has been confirmed to be dead.



- The Allen Police Department, has put out the following statement: “Law… pic.twitter.com/JQbYlsuisp