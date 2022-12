La milicia libanesa Hizbulá cumple 40 años consagrada como poderoso actor regional

Las calles de los municipios del sur del Líbano desbordan guirnaldas. Sólo la brisa de un verano infinito agita los centenares de banderines amarillos que presumen de las palabras 'partido de Dios', bordadas en verde. La 'a' inicial de Alá se estira hasta el cielo para dibujar un rifle de asalto que enmarca un verso del Corán. Junto a los gallardetes, los rostros de líderes iranís y libaneses acompañan a los retratos de aquellos jóvenes caídos en combate. Hizbulá está de celebración. La milicia libanesa cumple 40 años erigida como el grupo militante más grande y fuertemente armado de Oriente Próximo.

Nacido en 1982, el ahora también partido político no anunció su creación hasta tres años después cuando se publicó su documento fundacional. El Líbano llevaba más de un lustro sumido en una feroz guerra civil y los días de 1982 fueron los más largos. "La revolución islámica del Líbano" vino a enmendarlos. Hizbulá se formó en pleno apogeo de la invasión israelí del país y, aunque perdió uno de sus objetivos iniciales de establecer una república islámica en el Líbano, como sus aliados en Irán, nunca ha abandonado su segundo propósito. Cuatro décadas después, los militantes de Hizbulá aún abogan por la resistencia contra Israel, "el enemigo sionista".

En estos 40 años, la milicia libanesa ha conseguido pasar de ser una organización desigual a tener un rol innegable en el Líbano y en la región. Hizbulá no sólo domina la política de su país natal, sino que también es el encargado de difundir la influencia iraní en todo el mundo árabe. Presume de tener unos 100.000 combatientes bien entrenados y posee unos 150.000 cohetes y misiles apuntando hacia Israel. El Estado hebreo lo considera su amenaza inmediata más seria.

Además, durante la última década, Hizbulá ha intervenido en los conflictos de Siria y Yemen. Abanderando este rol de fiel aliado de Irán, ha dado apoyo militar a sus socios, el presidente sirio Bashar el Asad y los rebeldes hutís. Estas incursiones le han valido la designación de organización terrorista por parte de 26 países, la Unión Europea y la mayoría de Estados de la Liga Árabe. A su vez, su participación en conflictos civiles extranjeros no guarda relación con la supuesta resistencia contra Israel que legitima su existencia, según denuncian sus detractores.

Por esta razón, sumada a la debacle económica del Líbano, muchos han puesto en duda la legitimidad de la milicia. Y prueba de ello es la pérdida de la mayoría parlamentaria en las últimas elecciones del pasado mayo. "Muchos chíis libaneses ya no consideran al grupo como una organización de resistencia que lucha contra la injusticia, la ocupación y la corrupción, sino que lo ven como poco más que un cártel de la droga centrado en la producción en masa y el contrabando de Captagon", de cuyo negocio saca gran parte de sus beneficios, cuenta Hanin Ghaddar, de The Washington Institute.

