Hizbulá pierde apoyos en las elecciones libanesas

Soplan vientos de tímido cambio y fragmentación en el Líbano. Tras una jornada electoral emocionante, los resultados preliminares confirman un retroceso en los apoyos a Hizbulá y un Parlamento dividido. La derrota de la milicia chií y sus aliados se ha visto compensada por un más votos a sus opositores, sobretodo a las Fuerzas Libanesas que se convierte en el principal partido cristiano del hemiciclo. Los independientes, entre los que se cuentan aquellos grupos políticos surgidos de las protestas del 2019, celebran la decena de escaños conseguidos por ahora.

Hizbulá se aleja de la mayoría parlamentaria. Pese a la baja participación electoral de este domingo, de apenas el 41%, el electorado ha votado a modo de sanción contra la milicia chií. A medida que se van conociendo nuevos resultados, Hizbulá se aleja de la mayoría parlamentaria que ostentaba hasta ahora con 71 escaños en su alianza desde las últimas elecciones en el 2018. Esta nueva tendencia augura un Parlamento muy polarizado con dos bloques prácticamente contrarios. Por un lado, Hizbulá y sus aliados y, por el otro, las Fuerzas Libanesas, junto a sus socios, presentarían un panorama parecido al del 2009.

walla the journey for change is long & full of bumps & twists: a parliament with LF and HA as the largest blocs 🤩🔥 and a center-right opposition and a bunch of new youthful zuamas, and some old-returning ones and a couple of substantial people... what an amazing hodge-podge!