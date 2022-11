Biden: “Ya no podemos dar la democracia por segura”

El presidente estadounidense, Joe Biden, pronuncia un discurso sobre las crecientes amenazas a la democracia estadounidense y las elecciones libres, en el Columbus Club del Comité Nacional Demócrata en Washington, DC, EE.UU. EFE/EPA/Jim Lo Scalzo / POOL

3 Se lee en minutos Idoya Noain



Ha sido un discurso inusual, pero las circunstancias también lo son. Este miércoles, seis días antes de las elecciones legislativas en Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha lanzado desde Washington una cruda denuncia del asalto a la democracia que se vive en el país desde que el expresidente Donald Trump lanzó la ‘gran mentira’ de un inexistente fraude electoral en las últimas presidenciales. Y Biden ha asegurado que la nación se encuentra “en un punto de inflexión”. “Ya no podemos dar la democracia por segura”, ha dicho.

La gravedad de sus palabras, y de su tono, cobran sentido en el actual momento político y social que vive EEUU. Su discurso llegaba solo unos días después de que un hombre entrara en la casa de la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, y agrediera violentamente al marido octogenario de la demócrata, que era a quien el atacante iba buscando. Llegaba también conforme se producen incidentes de intimidación a votantes y trabajadores electorales y cuando las autoridades han elevado la alerta ante posibles episodios de violencia de extremistas tras los comicios.

Su discurso lo pronunciaba, además, antes de unas elecciones donde cerca de 300 candidatos republicanos al Congreso pero también a cargos estatales que serán decisivos para el desarrollo de futuros comicios han abrazado la gran mentira de Trump y adoptado su manual de retar el dictado de las urnas. “No se comprometen a aceptar los resultados de las elecciones a las que se presentan”, ha subrayado Biden. “Este es un camino al caos en EEUU. No tiene precedente. Es ilegal. Y es anti-americano”.

Trump y los republicanos

Biden ya había dado otros discursos alertando sobre las amenazas a la democracia en EEUU, incluyendo uno en el primer aniversario del asalto al Capitolio y otro el pasado verano, en el que a diferencia de este miércoles sí citó por nombre propio a Trump. Pero en sus palabras esta vez, tan cerca de unas elecciones donde los republicanos son favoritos para hacerse con el control de al menos una de las Cámaras del Congreso y en algunas carreras estatales decisivas, latía más urgencia. “Debemos votar sabiendo quiénes hemos sido, en lo que corremos el peligro de convertirnos”, ha dicho en otro momento de la intervención .

Aunque el presidente a urgido a los ciudadanos a rechazar la violencia política y la intimidación “sea dirigida a demócratas o republicanos”, ha señalado a un claro responsable del deterioro de la situación. Ha recordado que Trump “se negó a aceptar su derrota” y ha vinculado directamente actos como la agresión en casa de Pelosi a “mentiras contadas por poder y beneficio, repetidas una y otra vez para generar un ciclo de rabia, odio, vitriolo e incluso violencia“ . Y ha acusado también a los “republicanos extremistas MAGA” (las siglas en inglés de Hacer América Grande de Nuevo), “una minoría pero la fuerza que dirige” la formación conservadora, de estar animando la violencia y la intimidación de votantes y de responsables de elecciones.

Un recuento largo

El presidente también ha lanzado un mensaje claramente preventivo advirtiendo de que, igual que sucedió en las presidenciales de 2020, los resultados de estas legislativas podrán tardar días en conocerse. Entonces Trump y sus aliados trataron de explotar ese proceso normal para contar todos los votos anticipados y por correo para hacer avanzar sus acusaciones falsas pero el mandatario ha recordado que “lleva tiempo contar todos los votos legítimos de forma legal y ordenada” y ha urgido a “ser pacientes”.

“Ha habido rabia antes en EEUU, ha habido división, pero nunca nos hemos rendido en el experimento americano y no podemos hacerlo ahora”, ha dicho también Biden, que ha emplazado a “empezar a buscar al otro, a vernos como personas, no como acérrimos enemigos” y ha valorado que “la desunión y el caos no son inevitables”.

Con su mensaje a los votantes en esta recta final de campaña el presidente demostraba que la alerta ante los peligros para la democracia es más central si cabe que tratar de hablarles de la inflación, el crimen o el aborto. “No arreglamos nuestras diferencias con una revuelta, una turba, una bala o un martillo. Las arreglamos pacíficamente en las urnas”, ha dicho también. “Pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Debemos enfrentar este problema. No lo podemos ignorar. No podemos pretender que se va a solucionar solo”.

Noticias relacionadas