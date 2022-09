Protestas y tensión en Irán tras la muerte de una joven en custodia policial por llevar el velo "de forma incorrecta"

Cientos de iranís han tomado las redes sociales y las calles de Teherán y el Kurdistán iraní —en el oeste del país— para protestar contra la muerte el viernes pasado de la joven Mahsa Amini, kurda iraní, que fue detenida por la policía el martes de la semana pasada en Teherán por “llevar el velo islámico de forma incorrecta”.

Amini, según la policía moral de la República Islámica, llevaba el hijab sin cubrirle el pelo suficientemente, algo común en los barrios más liberales de la capital iraní, Teherán. Pero con la victoria el año pasado del ultraconservador Ebrahim Raisí, nuevo presidente de Irán, las patrullas de la policía moral han endurecido sus estándares: las detenciones de mujeres que no lleven el velo de la forma “apropiada” se han vuelto constantes. Una vez detenidas, estas mujeres son “reeducadas” en comisaría y liberadas después, al cabo de unas horas.

Fue durante esta detención que la joven Amini fue apalizada. Entró en coma cerebral el martes por la tarde y falleció el viernes pasado. “Querida Mahsa, ¡no has muerto! Tu nombre se convertirá en un símbolo”, gritaban manifestantes este domingo en una protesta de estudiantes frente la Universidad de Teherán.

En las protestas en el Kurdistán iraní, que empezaron en el funeral de la joven, la policía reprimió a los manifestantes para dispersarlos. La plataforma de derechos humanos Hengaw asegura que hay más de 40 heridos y al menos una docena de personas detenidas. Online y en redes sociales, además, muchas mujeres se han grabado a sí mismas cortándose el pelo o quitándose el velo, algo ilegal en Irán. En el Kurdistán iraní, durante este lunes, se ha decretado una huelga general en protesta por el asesinato de la joven.

Iranian women show their anger by cutting their hair and burning their hijab to protest against the killing of #Mahsa_Amini by hijab police.

From the age of 7 if we don’t cover our hair we won’t be able to go to school or get a job. We are fed up with this gender apartheid regime pic.twitter.com/nqNSYL8dUb