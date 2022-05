Un hombre estampa una tarta contra el cristal del cuadro de la 'Gioconda' en el Louvre

Este domingo por la tarde se han viralizado unas imágenes del cuadro de la 'Gioconda', popularmente conocida como Mona Lisa, manchado de nata después de que una persona le haya estampado una tarta; aunque realmente el pastel ha chocado contra el cristal que protege la obra de Leonardo da Vinci en el Museo del Louvre de París (Francia).

Según relatan testimonios, el responsable ha sido un señor que iba en silla de ruedas y con peluca. De repente, se habría levantado y acercado a La Gioconda y para tirarle la tarta, ante la incredulidad del resto de visitantes.

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM