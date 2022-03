Zelenski pide ayuda al Congreso de EEUU: "Recordad Pearl Harbor y el 11-S"

El presidente de ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró este miércoles ante el Congreso de EE.UU. que el "terror" que vive su país "es algo que Europa no ha visto en 80 años" y pidió nuevas sanciones contra todos los políticos rusos.

"Recuerden el 11 de septiembre. Ucrania está sufriendo esto todos los días. Un terror que Europa no ha visto en 80 años", dijo Zelenski en una intervención virtual ante el Congreso de EE.UU., que le recibió con una ovación.

El presidente ucraniano remarcó que "ahora mismo" el "destino" de su país "está siendo decidido", ya que el "brutal" ataque de Rusia tiene como "objetivo los valores humanos básicos" de los ucranianos.

La intervención de Zelenski se produce después de que el mandatario estadounidense, Joe Biden, firmara una ley que contempla 13.600 millones de dólares en ayuda militar y humanitaria para Ucrania y los países del flanco este de la OTAN.

Zelenski agradeció el esfuerzo internacional, pero pidió a Biden "nuevos paquetes" de sanciones contra Rusia hasta que "la máquina militar rusa se detenga".

Ukraine President Zelenskyy to U.S. Congress:



“Remember Pearl Harbor ... Remember Sept. 11 ... Our country experiences the same every day."https://t.co/uex1h1xJc2 pic.twitter.com/Wkl71CS4Gq