Última hora sobre Ucrania | La UE confirma sanciones económicas para 27 individuos, pero no para Putin

Los gobiernos de Letonia y Lituania han solicitado este domingo a sus aliados occidentales que se impongan sanciones contra Rusia y se envíen más tropas al flanco oriental de la OTAN ante la creciente tensión en Ucrania.

En particular han denunciado el anuncio de Rusia y Bielorrusia de prorrogar las maniobras militares en territorio bielorruso, un "cambio drástico para la seguridad de los países de la OTAN fronterizos con Bielorrusia".

"Son ncesarios refuerzos de la OTAN y sanciones de la UE", ha apuntado el ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, en un mensaje publicado en Twitter.

Russian troops stay on in Belarus violating all guarantees to withdraw. It's a clear preparation to attack Ukraine towards Kyiv & creeping annexation of Belarus: game-changer for security of NATO countries bordering Belarus: 🇱🇹🇵🇱🇱🇻! NATO reinforcements & EU sanctions are in order

"Está claro que la comunidad transatlántica debe empezar a aplicar sanciones contra Rusia y que la OTAN debe enviar más fuerzas a la región", ha añadido su homólgo letón, Edgars Rinkevics, también en Twitter.

As we see #Russia continuing its agression against #Ukraine and Russian troops not leaving #Belarus it is clear that transatlantic community needs to begin implementing sanctions against Russia and NATO should deploy more forces in the region