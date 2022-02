Grupos ucranianos recurren al Bitcoin para financiar la guerra contra Rusia en el Donbás

Durante la última década, la perpetua inestabilidad política de Ucrania y los conflictos acumulados en el Donbás, en la frontera oriental, han dado alas a la proliferación de todo tipo de grupos de voluntarios que asisten a Kiev en su guerra con Rusia, entre ellos milicias paramilitares neonazis como el Batallón Azov. Estas organizaciones han engrasado su maquinaria bélica gracias a unas donaciones privadas que tradicionalmente se han canalizado a través de bancos, pero que cada vez más se realizan con Bitcoin.

El año pasado la financiación militar a través de criptomonedas se disparó más de un 900%, moviendo más de 570.000 dólares, según destapa un estudio publicado el martes por la firma de análisis de criptografía Elliptic. Esas donaciones se han acelerado a medida que la tensión crece en el Este como una alternativa que permite a todo tipo de grupo y organizaciones civiles no condicionar su financiación a entidades que podrían bloquear esos pagos a consecuencia, por ejemplo, de sanciones. "Las criptomonedas no respetan las fronteras nacionales y son resistentes a la censura (...) se usa cada vez más para financiar la guerra con la aprobación tácita de los gobiernos", ha explicado Tom Robinson, director científico de Elliptic.

El informe señala que esas donaciones con criptoactivos han ido a parar a organizaciones no gubernamentales como 'Come Back Alive', que desde la ocupación de Crimea en 2014 se ha dedicad a recaudar fondos para la compra de equipamiento militar, suministros médicos y tecnología para el ejército ucraniano como drones. Durante la segunda mitad del 2021 recaudaron más de 200.000 dólares en donaciones de Bitcoin.

