Última hora de Ucrania, en directo | EEUU enviará a "corto plazo" un pequeño número de tropas a Europa del este

Biden amenaza con imponer sanciones "personalmente" contra Putin si invade Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha amenazado con imponer sanciones "personalmente" contra su homólogo ruso, Vladimir Putin, en caso de que invada Ucrania y ha señalado que podría producirse próximamente un movimiento de tropas estadounidenses en el este de Europa. "Si avanza con todas las fuerzas sería la mayor invasión desde la Segunda Guerra Mundial y podría cambiar el mundo", ha dicho el mandatario, según informaciones de la cadena de televisión ABC.

Al ser preguntado por la decisión que le llevaría a desplegar tropas, Biden ha aseverado que todo dependerá de "lo que Putin haga o no haga". "Puede que movamos tropas en las inmediaciones a corto plazo", ha manifestado antes de señalar que esto no sería "una provocación". "No tenemos intención de poner fuerzas de la OTAN o estadounidenses en Ucrania, pero habrá graves consecuencias económicas si Putin se mueve en este sentido", ha aclarado.