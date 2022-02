Canadá cancela el operativo de rescate del naufragio del Villa de Pitanxo

La operación desplegada para tratar de encontrar a los 12 desaparecidos tras el naufragio del pesquero de Marín Villa de Pitanxo llega su fin a causa del mal tiempo reinante en la zona, han confirmado fuentes del centro de coordinación de rescates de Halifax y de las familiares de los tripulantes. Canadá da por finalizas las labores, al considerar inviable localizar a más supervivientes entre los 12 desaparecidos. Los pesqueros involucrados en las tareas seguirán peinando la zona mientras dure la luz del día; Terranova tiene una diferencia horaria de 3:30 horas con España.

Los duras condiciones en el mar han condicionado la decisión de las autoridades canadienses. Las olas alcanzan allí hasta los hasta los siete metros y el viento es de 25 nudos, lo que ya desde primera hora dificultaba las operaciones y la buena visibilidad. Las bajas temperaturas del agua implican que, dadas las horas transcurridas desde el hundimiento, se considere que las opciones de encontrar tripulantes con vida son nulas.

Según las autoridades canadienses, han prolongado las labores de búsqueda y rescate durante 36 horas, más allá del tiempo señalado por las tablas de supervivencia en las condiciones que se dan en las aguas del Gran Banco de Terranova y que indican que tras 24 horas no existen opciones reales de encontrar a los pescadores con vida. El centro de coordinación de rescate de Halifax asegura que se ha rastreado un área de 900 millas náuticas cuadradas. Los tripulantes son considerados desde este momento como "personas desaparecidas en el mar".

Regrettably, at 4 pm AST, based on the results of the exhaustive search by a significant number of SAR aircraft and vessels over the last 36+ hours, a search covering over 900 sq NM, the search for the 12 missing fishers aboard the FV Villa de Pitanxo has been suspended.