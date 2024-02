Los finalistas de 'OT 2023' acuden a su primer evento público y uno de ellos desata el caos por ir en chándal

Hay vida después de 'Operación Triunfo'. Eso es lo que esperaban los 16 concursantes de esta nueva edición, a quienes parecía invadir el miedo al pensar en la vida después del concurso. Apenas unos días después de celebrar la final, donde Naiara Moreno fue proclamada ganadora con el 49% de los votos, los triunfitos han comenzado a protagonizar sus primeros actos públicos, podcasts, entrevistas o 'shootings'.

Este lunes tenía lugar la premier de la nueva serie de Amazon Prime Video, 'Reina Roja', un evento multitudinario al que acudieron personalidades del mundo de la actuación, la televisión, las redes sociales y el mundo de la música. Como no podía ser de otra manera, los concursantes de 'Operación Triunfo' se dejaron ver en la alfombra roja del evento, aunque no todos, ya que no hubo ni rastro de Naiara, Paul o Lucas, ganadora y finalistas de la edición.

todos bien vestidos y martin con dos cojones se planta con un chándal si esq para no amarle si es el mejor #Majos26F pic.twitter.com/Jk43qDV4F1 — ela🌟🦜 (@_estrellagmezz) February 26, 2024

Martin Urrutia optó por ir en chándal

Bea, Chiara, Salma, Ruslana, Omar, Álex, Juanjo y Martin acudían a la presentación de 'Reina Roja', uno de sus primeros eventos públicos, con sus mejores galas. Todos menos uno, que conseguía acaparar todas las miradas por acudir a un evento tan relevante, en chándal. Visiblemente menos elegante que sus compañeros, Martin posó en la alfombra roja con un pantalón de chándal y una sudadera, algo que no pasaba desapercibido entre los fans del formato: "No soporto a los hombres" o "¿Martin se ha presentado en chándal a la primera premiere a la que le invitan?", han sido algunos de los comentarios.

El joven, que se clasificó en sexta posición tras la gala final de 'Operación Triunfo', ha compartido con las cámaras allí presentes que "siento nervios y emoción, porque pasas de cero a esto, entonces es agradecimiento completo. Me siento muy agradecido. Los musicales siempre me han interesado, me encantaría. Hoy justamente he estado grabando, nos queda alguna sesión más, pero pronto llega la primera canción de Martin. Es bastante tranquilo pero tiene algo de ritmo, es bastante yo", comentó a 'LaCajadMúsica'.