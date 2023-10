Madonna expresa un mensaje muy controvertido al Papa Francisco

Madonna ha acudido a un ensayo con una sudadera que muestra una imagen controvertida del Papa Francisco I / Foto Cuore

La 'reina del pop', Madonna, tiene una relación controvertida con el Vaticano. La cantante incluso ha sido "expulsada" de la Iglesia, ya que ha sido excomulgada en tres ocasiones. En sus redes sociales, el año pasado hasta pidió cita para confesarse con el Papa Francisco I y poder así ser readmitida en el catolicismo.

En esta ocasión, la artista ha hecho resurgir la polémica. La compositora estadounidense ha lucido recientemente en uno de sus ensayos para su gira 'The Celebration Tour' una sudadera negra con un estampado bastante llamativo. Este motivo central no es otro que la figura del Papa, con el reconocido rostro de la cabeza de la Iglesia católica actual, Francisco I, vestido con una sotana con el letrero 'Madonna'.

Además, el Pontífice aparece con unas alas que emergen de su espalda, las cuales no se asemejan tanto a las de un ángel, sino más bien a las de un demonio. Esta imagen está reforzada por el color, ya que toda la silueta es roja, que asimismo recuerda a la ambientación del infierno. Por el momento, la artista no ha concedido declaraciones con respecto a qué desea comunicar con esta vestimenta.

No hay nada casual o improvisado en los gestos públicos de la ambición rubia. Los diseñadores de la irreverente prenda, Abel Cepeda Ljoka y Will Kowall, han revelado al medio especializado en celebrities Page Six que cada detalle de su diseño supone una declaración de intenciones. "Hemos usado hilo rojo inspirado en la Cábala, para proteger la energía del que la lleva", explicaban, en referencia a la heterodoxa interpretación del judaísmo que Madonna abrazó a finales de los noventa. Desde entonces, la cantante exhibe en su muñeca una fina pulsera del mismo material y color.

Noticias relacionadas

Para ellos, fue todo un "honor" recibir el complejo encargo de Madonna, a quien adoran. "Somos literalmente los mayores fans de Madonna. La queremos mucho, y apreciamos profundamente su arte, lo que ha hecho y lo que sigue haciendo. No hay mayor honor para nosotros que en estos momentos", han asegurado con orgullo.

Lo de 'proteger' a la estrella de la música no es una vaga generalidad. Hay que recordar que Madonna estuvo al borde de la muerte, en sus propias palabras, el pasado verano tras sufrir una infección bacteriana que la llevó a ingresar de urgencia en la UCI. La artista se vio obligada a suspender los conciertos de su gira 'The Celebration Tour', pero en cuestión de semanas ya estaba otra vez entrenando, saltando y danzando con su cuerpo de baile. El próximo 14 de octubre, por fin Madonna dará el pistoletazo de salida a su nuevo periplo, con una serie de conciertos en Londres que ya han colgado el cartel de 'no hay entradas'.