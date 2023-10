Última hora sobre el estado de salud de Concha Velasco: "Nos cogimos de la mano mirándonos"

Concha Velasco durante una entrevista en 2021 / Agencias

Coronada como una de las mejores actrices de nuestro país, Concha Velasco se retiró de los escenarios en 2021 tras la pandemia por Covid-19, siendo una de las figuras más admiradas y respetadas del mundo de la actuación. Desde entonces, y según comunicaron sus hijos, la artista está viviendo en una residencia de mayores, donde recibe las visitas de familiares y amigos.

En las últimas semanas saltaban las alarmas por el estado de salud de Concha Velasco, que continúa en el punto de mira a día de hoy, y fue la presentadora Mariló Montero, amiga y portavoz de la familia, quien aseguró que ya no es recomendable visitar a la icónica actriz debido a su estado de salud: "Le mando un beso. Ir a verla no, hablo con Manuel, su hijo... y no lo veo recomendable ya. La última vez que la vi fue al hospital y le mando audios y muchos besos a través de Manuel que creo que es lo más prudente y correcto", explicó Montero.

José Manuel Parada en una de sus últimas apariciones / Agencias

José Manuel Parada desmiente los rumores de los últimos meses

Y es que, tras su ingreso en el hospital hace unas semanas, la salud de Concha Velasco mantiene en vilo a muchos. Es por eso que su íntimo amigo José Manuel Parada ha acudido al programa 'Fiesta' para hablar del estado de salud de la actriz, así como de la que fue su última visita a la residencia donde permanece: "Ayer pasé una de las tardes felices de mi vida", comenzaba explicando. El colaborador, visiblemente emocionado, aseguraba que "yo creo que hay mucha gente que la quiere tanto como yo y como tú y que quiere saber cómo está Concha Velasco", dejando claro que no todas las informaciones emitidas en los últimos meses son ciertas, especialmente tras el revuelo causado con las palabras de Mariló Montero.

"Se han dicho muchas cosas exageradas, muchas mentiras y muchas medio verdades. El otro día yo estaba presentando un acto y me mandó un mensaje diciéndome que Concha Velasco quería verme", confesaba Parada a la presentadora. Seguidamente, Emma le preguntaba si había estado con ella, a lo que José Manuel contestaba que "Estuve ayer toda la tarde. Pasamos la tarde entera y merendamos. Ella ve la tele y de repente se ve que aparezco yo en la tele y le dice a su hijo y como es que Parada no ha venido verme todavía. Yo no había ido porque a veces soy muy prudente y hablé con Manuel y me citó para el sábado", contó en 'Fiesta'.

Concha Velasco, José Manuel Parada y Tony Leblanc / Agencias

La inolvidable visita de José Manuel Parada a Concha Velasco

José Manuel Parada quiso hablar de cómo está la salud de Concha Velasco, y cómo es su vida en la residencia: "Ella me dijo que no quería entrevistas, que estaba ahí como amigo y como cómplice. Yo sé muy bien lo que tu puedes contar y lo que no puedes contar. Y eso voy a intentar hacer. Fue tan emocionante. Me estaban esperando Manuel y ella en la cafetería, ella tomándose un refresquito. Nos vimos, nos cogimos de la mano mirándonos y recordando. No sabes la memoria que tiene, se acuerda de cosas que ni yo me acordaba. Eso de que dicen que su cabecita no, no, la cabeza la tiene estupenda", aseguraba el colaborador.

Una actualización en su estado de salud de lo más detallada y optimista, que Parada terminaba confesando que "después paseamos por el jardín. Ella saludando a todo el mundo. Y después fuimos a la capilla y estuvimos rezando. Y me llevó a la habitación que la tiene preciosa y toda llena de fotografías. Tiene toda su vida en fotografías y le llevé una fotografía que tenía en mi casa con Concha y con Manolo Escobar brindando", zanja José Manuel.