Michele Merkin, la modelo y amiga de Chris Hemsworth que aparece de forma cariñosa en sus fotos

El pasado 30 de junio comenzaron a saltar las alarmas tras publicarse unas fotos de Chris Hemsworth de vacaciones en Mykonos con un grupo de amigos de fiesta, entre los que se encontraba su hermano Liam. Los rumores señalaban a una mujer muy cercana a los hermanos Hemsworth, apoyándose en su brazo y riéndose junto a él.

De hecho, el medio británico Daily Mail apuntaba que en las fotos capturadas durante su estancia en la isla griega de Mykonos la joven se mostraba muy cariñosa. Por su parte, diversos medios indicaban que en la fiesta faltaba Elsa Pataky debido a que estaba en España por motivos de trabajo y no pudo asistir a la reunión de amigos. Un encuentro al que no han echado de menos a otros celebrities como Michele Merkin y es que ha sido la protagonista al menos durante la fiesta para el actor y productor australiano. La actriz y modelo americana es una gran amiga de Chris Hemsworth y Elsa Pataky desde hace ya varios años.

