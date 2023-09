Nerea Pérez de las Heras habla por primera vez del accidente en el que perdió parte de su pierna: "Estoy medicada"

Nerea Pérez de las Heras habla del accidente que sufrió / Redes

La reconocida periodista y humorista española Nerea Pérez de las Heras se enfrenta a un arduo camino hacia la recuperación tras un trágico accidente marítimo ocurrido el pasado 23 de julio. Nerea, quien ha ganado notoriedad en el panorama español por su monólogo "Feminismo para torpes", pasó por una serie de circunstancias que pusieron su vida en peligro y la llevaron a un inevitable cambio en su existencia.

Mientras el país se encontraba inmerso en votaciones, Nerea Pérez de las Heras sufrió un accidente en el mar que, según ha publicado ella misma en su perfil de Instagram, la hace "celebrar mi cumpleaños dos veces al año". En un estado crítico, fue rescatada del agua y logró aplicarse un torniquete a sí misma. A pesar del grave incidente, Nerea permaneció, como indica el informe médico, "alerta, consciente, orientada" durante todo el proceso, hasta que fue trasladada al quirófano.

Nerea Pérez de las Heras habla de su vida desde el accidente

Casi un mes después de la que ha sido la experiencia más traumática para la cómica, Nerea Pérez de las Heras ha vuelto al trabajo al frente de su podcast 'Saldremos mejores', junto a Inés Hernand. En el primer programa de la tercera temporada, tras el incidente en el que perdió gran parte de su pierna derecha, Nerea asegura no saber muchas cosas del mundo "disca", un apodo que ella misma ha creado para referirse a todo aquello relacionado con su pierna. Dejando claro que a pesar de los intentos de salvar el "miembro catastrófico", los médicos optaron por amputar el miembro.

Una recuperación en la que sus amigas han supuesto un pilar fundamental, llegando a señalar que "la pierna la he perdido yo, pero nos ha pasado a todas”, dejando claro que su unión es fundamental. Y es que, la humorista se encuentra inmersa en su recuperación: "Tengo dolores, estoy medicada, estoy floja, débil, impedida, necesito mucha cacharrería, pero al final con un aparatito hablar por la radio (…) me va bien para normalizar", y aprovechando para agradecer a la sanidad pública, señala que si no fuera por sus amigas y el feminismo, "me miraría al espejo y me sentiría incompleta, fea, monstruosa porque tengo cicatrices, me falta una parte, estoy muy distinta, pero he aprendido que el valor de una mujer no está en su cuerpo", zanja la humorista.